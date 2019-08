Autore:

Alessandro Perelli

PAROLA D’ORDINE SICUREZZA Quando si guida la moto, inutile dirlo, qualche rischio è sempre in agguato. Soprattutto al buio il pericolo di essere individuati all’ultimo momento è più elevato e l’alta visibilità è un aspetto fondamentale per la sicurezza propria e altrui.

A questo scopo HEVIK propone SAFETY VEST LIGHT, un gilet unisex di colore giallo fluorescente con inserti rifrangenti da indossare sopra ogni tipo di giacca da moto, per aumentare la propria visibilità da parte di tutti gli utenti della strada.

GILET A ELEVATA VISIBILITÀ Il gilet di HEVIK nasce proprio per aiutare a farsi notare quando si viaggia in moto, dal semplice tragitto urbano casa/lavoro a un più lungo e impegnativo viaggio delle vacanze. Ricordiamo che ci sono già paesi europei che prevedono l’obbligo di indossare un gilet come questo o almeno di averlo con sé per le situazioni di emergenza.

LE CARATTERISTICHE Realizzato in tessuto giallo fluo con ampi inserti rifrangenti su petto, spalle e schiena che lo rendono visibile sia di giorno sia di notte, il capo si propone semplice e poco ingombrante. È facile da mettere sotto la sella, nello zaino o nella tracolla, ma perfettamente efficace in caso di necessità. Il gilet Hevik Safety Vest Light è, inoltre, certificato secondo la normativa UNI EN 1150:2001 ed è disponibile in tre misure per uomo e donna: S/M, L/XL e XXL/XXXL. Il prezzo di questo semplice, ma utilissimo accessorio e di 34,9 euro al pubblico.