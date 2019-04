Autore:

Giulia Fermani

GIACCA PER CITTA' E VIAGGI Caldo, vento, umidità...viaggiare in moto durante la mezza stagione ha questi come nemici principali. Per migliorare l'esperienza su due ruote tanto in città quanto nei viaggi nel periodo in cui si passa da acquazzoni a sol cocente nel giro ance di poche ore Hevik ha pensato alla giacca Ikaro.

SCHEDA TECNICA Realizzato in poliestere con aree in rete posizionate su torace, schiena e parte interna delle maniche per garantire la miglior ventilazione, Hevik Ikaro è equipaggiata con membrana waterproof e traspirante indossabile all’interno o sopra la giacca. Alla sicurezza concorrono le protezioni presenti di serie su spalle e gomiti e la predisposizione per ospitare il paraschiena.

Taglie: S - 4XL

Colore: nero, grigio, e giallo fluo ad alta visibilità

Prezzo: 189,90 euro