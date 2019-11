SHARK CITYCRUISER La gamma metro di Shark guadagna nel 2020 un nuovo casco jet. Pensato per gli spostamenti cittadini quotidiani in sella a Scooter 125, Maxi scooter e Roadster, Shark CityCruiser ha la calotta realizzata in resina termoplastica iniettata disponibile in 2 taglie, che offrono vestibilità dalla XS alla XL. La visiera principale è in classe ottica 1 a spessore variabile per scongiurare ogni tipo di distorsione. Ampia e dotata di sistema anti-appannamento, la visiera del CityCruiser è anche trattata antigraffio. Il nuovo casco, che ha debuttato a Eicma 2019, è in vendita, con 5 anni di garanzia, in 8 differenti colorazioni, a un prezzo di partenza di 193,99 euro.

SHARK EVOJET La gamma Discovery di Shark guadagna un nuovo casco, utile per gli spostamenti urbani ed extraurbani. Shark Evojet, con doppia omologazione P/J, grazie alla soluzione della mentoniera collegata alla visiera permette di usare il casco in posizione aperta o chiusa, godendo al contempo di un ampio campo visivo tipico del casco jet. La visiera principale è in classe ottica 1 a spessore variabile, che scongiura ogni distorsione ed è trattata antigraffio e anti-appannamento. Il sistema di aerazione assicura un flusso d’aria continuo durante l’utilizzo e la mentoniera è munita di un diffusore che distribuisce aria lungo la visiera. Shark Evojet è in vendita nelle taglie dalla XS alla XL e in 7 diverse colorazioni a 284,99 euro con 5 anni di garanzia.

SHARK SPARTAN GT Ultime evoluzioni dei caschi Sport Touring di Shark, gli integrali Spartan GT e Spartan GT Carbon, arrivano a catalogo nel 2020 per accompagnarvi durante i viaggi più lunghi. La presenza di un doppio spoiler con estrattori d’aria ottimizza i percorsi aerodinamici e il controllo della temperatura all’interno del casco e la nuova visiera deriva direttamente da quella del top di gamma sportivo Race-R Pro GP. Lo Spartan GT Carbon si distingue per la sovrapposizione di vari strati di fibre e carbonio che offre un elevatissimo livello di protezione.

Taglie: dalla XS alla XL

Garanzia: 5 anni

Grafiche Spartan GT Carbon: 8

Grafiche Spartan GT: 12

Prezzo Spartan GT Carbon: da 479,99 euro

Prezzo Spartan GT: da 406,99 euro