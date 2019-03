Autore:

Danilo Chissalè

TANTI AUGURI Ci sono tanti modi per festeggiare i 30 anni, c’è chi si sbronza con gli amici, chi li festeggia in famiglia e chi, come Shark, chiude una sponsorizzazione triennale di uno dei più importanti appuntamenti del calendario del Motomondiale, il GP di Le Mans, gara di casa per il brand marsigliese.

SHARK IS RACING Shark ha nel DNA il mondo racing e lo sottolinea con il suo casco di punta dedicato alle corse: il Race-R PRO GP FIM Racing #1, primo casco ad ottenere l’omologazione, in tutte le sue taglie, alla normativa FRHPhe-01, una nuova certificazione FIM che sarà obbligatoria, a partire da giugno 2019, per tutti i piloti MotoGP e Superbike. Il casco sarà disponibile con la livrea Carbon Skin a partire da aprile 2019.