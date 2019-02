Autore:

Danilo Chissalè

SOLO OMOLOGATI Dal primo GP della prossima stagione, il 10 marzo 2019 in Qatar, vigerà l’obbligo per i piloti di indossare caschi con omologazione FIM. Shark, azienda leader che opera nel settore da oltre 30 anni, è la prima a ottenere l’omologazione necessaria con il suo casco Racing Race-R Pro GP, utilizzato da piloti di spicco come Jorge Lorenzo e Johann Zarco.

TEST SEVERI Il Race-R Pro GP, già dotato di una certificazione ECE standard, è stato sottoposto, superandoli, i severissimi test di valutazione FIM Helmet Standard FRHPhe-01, ovvero i test di impatto lineare a bassa (5,0 m/s) e ad alta velocità (8,2 m/s) su punti ECE e a media velocità su tre punti extra scelti a caso sulla superficie del casco, i test di impatto obliquo con cinque diversi orientamenti e i test di penetrazione in due punti casuali. L’omologazione è valida solo se tutte le (numerose) appendici aerodinamiche sono installate sul casco, nello specifico: mentoniera, prese d'aria superiori e anteriori, prese effetto Venturi superiori e laterali e spoiler aerodinamico posteriore.

DICHIARAZIONI D’ORGOGLIO Orgoglioso del risultato Alban Rojas, Responsabile Ricerca e Innovazione SHARK Helmets, che dichiara: "La corsa fa parte del nostro DNA: sin dalla sua fondazione, 30 anni fa, SHARK Helmets si è sempre affidato alle competizioni motociclistiche per potenziare lo sviluppo del marchio. La nostra filosofia è spingere i confini tecnici e innovare per garantire ai piloti il più alto livello di prestazioni e protezione, che superi anche gli standard di sicurezza. Da molti anni stiamo lavorando a stretto contatto con il programma di omologazione FIM Racing per fare un passo ulteriore per quanto riguarda il livello di sicurezza per tutti i piloti. Oggi siamo molto orgogliosi di essere il primo marchio al mondo a ricevere la nuova omologazione FRHPhe-01 per il nostro modello di punta, il Race-R Pro GP FIM Racing #1, che sarà indossato, a partire dalla prossima stagione, dai migliori piloti SHARK, come Johann Zarco e Jorge Lorenzo"

Taglie: XS-XL