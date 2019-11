Autore:

La Redazione

JOHN DOE A EICMA 2019 Presente a Eicma 2019 anche l'azienda tedesca John Doe, che inizierà a distribuire i suoi prodotti in Italia a partire da dicembre prossimo. A catalogo jeans protettivi, omologati moto, con parte in kevlar su tutta la gamba e vestibilità aderente e asciutta, che li rende perfetti anche quando si scende dalla moto. Tra i prodotti a listino c'è nache la linea Cargo, con tasche laterali, e un bomber classico con interno rivestito di kevlar omologato moto e predisposto per ospitare le protezioni. Ne parliamo con Christian Occhipinti, Direttore Commerciale John Doe. Guarda il video dell'intervista.