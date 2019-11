Autore:

La Redazione

MOTO GUZZI A EICMA 2019 Poche sorprese in Casa Moto Guzzi. Lo storico produttore approccia EICMA 2019 in punta di piedi, presentando l’enduro da viaggio Moto Guzzi V85 TT Travel, le classiche Moto Guzzi V7 III Stone S e Moto Guzzi V7 III Racer 10th Anniversary. Due nuove edizioni che esaltano storia e tradizione del Marchio dell’aquila lariana.

MOTO GUZZI V85 TT TRAVEL A fronte del grande successo di Moto Guzzi V85 TT, confermata in toto la tecnica dell’enduro. Dimensioni contenute, facile e intuitiva, la nuova V85 TT Travel vanta un motore bicilindrico da 853 cc raffreddato ad aria, con distribuzione ad aste e bilancieri a due valvole per cilindro. 80 CV di potenza, 80 Nm di coppia, il 90% della quale disponibile già a 3.750 giri/min. Comoda, trendy e versatile. L'allestimento di V85 TT Travel prevede: parabrezza Touring più alto, una coppia di borse in materiale plastico e inserti.

MOTO GUZZI V7 III STONE S Due in uno. La classica Guzzi V7 III Stone S si presenta con un nuovo serbatoio cromato satinato, fanaleria full LED, un parafango posteriore più corto e snello. Inediti poi gli specchi retrovisori “bar end”, dal profilo filante e dinamico. Raffinata la meccancia, con le protezioni dei corpi farfallati in alluminio naturale anodizzato e le teste cilindri con le alette di raffreddamento fresate. La Moto Guzzi V7 III Stone S sarà realizzata nel 2020 in soli 750 esemplari numerati.

MOTO GUZZI V7 III RACER 10th ANNIVERSARY Moto Guzzi V7 III Racer 10th Anniversary celebra il decennale dalla sua messa in produzione e si regala un meritato aggiornamento. Questa nuova versione si distingue dalla precedente per il frontale, dove spicca un nuovo cupolino con parabrezza incorporato. La V7 III Racer 10th Anniversary adotta pneumatici Dunlop Arrowmax Streetsmart e anch’essa verrà prodotta in serie strettamente limitata.