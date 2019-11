Autore:

Danilo Chissalè

SUPERLATIVA Anno 2017, EICMA, Moto Morini presenta la Scrambler, sorella con ruote tassellate della stradale Milano. Anno 2019, EICMA, Moto Morini evolve la Scrambler in Super Scrambler, esaltandone lo stile e l’unicità con una serie di migliorie estetiche e non solo.

AVIO La nuova Moto Morini Super Scrambler, a primo impatto, sembrerebbe l’opera di un esperto customizzatore, in realtà è sapientemente realizzata nello stabilimento di Trivolzio (PV) con pregiata componentistica tutta Made in Italy. Le grafiche retrò si ispirano a quelle dei caccia della Seconda Guerra Mondiale, con dettagli come la sigla che indica i gradi d’inclinazione dei cilindri riportata sulle placche metalliche poste sotto la sella o lo stemma sul serbatoio realizzati a mano.ù

SCHEDA TECNICA La Super Scrambler di Morini sfrutta la consolidata base tecnica della Milano. Telaio e forcellone hanno una struttura tubolare in acciaio che incastona la vera perla: il motore bicilindrico a V da 1.200 cc Corsa Corta da 116 cv a 8.000 giri/min e 108 Nm a 7.000 giri/min che caratterizza la gamma di grossa cilindrata che comprende Corsaro, Scrambler e Milano. Il reparto sospensioni marchiato MUPO è composto da una forcella a steli rovesciati da 46 mm ed un mono ammortizzatore con leveraggio progressivo, entrambi totalmente regolabili. Ancora componentistica italiana per l’impianto frenante – composto da pinze radiali Brembo – e gomme, nello specifico Pirelli Scorpion Rally STR montate su cerchia a raggi da 17 pollici.

FARO A LED In un’esperienza di guida totalmente analogica spiccano il faro a LED con fondo nero ad alto tasso di luminosità e il display TFT da 4,5 pollici personalizzabile. Ovviamente, in perfetto stile Scrambler, non mancano gli accessori per personalizzare a proprio piacimento la quasi sartoriale “scramblerona” italiana. Per quanto riguarda disponibilità e prezzi tutto è ancora tenuto sotto banco, al più presto vi aggiorneremo con ulteriori informazioni