Autore:

Danilo Chissalè

MILANO A MILANO La Moto Morini Milano ha colpito gli appassionati di due ruote due anni fa quando si mostrò a Eicma 2017. Dopo anni complicati è finalmente entrata in produzione e noi di Motorbox non potevamo esimerci dal poggiarci sopra le terga e raccontarvela in ogni minimo dettaglio nella nostra prova… rigorosamente a Milano.

BELLA La Morini Milano rapisce fin dal primo sguardo, le sue forme sono a metà tra il classico e il moderno, sapientemente esaltate dalle grafiche che rievocano quelle della leggendaria 3 e mezzo. La cura del dettaglio è quasi maniacale e la lavorazione di alcuni componenti come la piastra di sterzo lasciano sbalorditi.

CHE CARATTERINO! Il motore è la sua caratteristica: è stato addolcito rispetto a quello della Corsaro ZZ ma ha pur sempre 116 cv e una quantità di coppia tale da far battere forte il cuore ad ogni ripartenza al semaforo. Per scoprirne di più leggi l’articolo o guarda il video nella gallery.