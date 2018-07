Autore:

Danilo Chissalè

PRIMA LA SPECIALE La Moto Morini Milano è stata presentata durante la scorsa edizione di EICMA attirando su di sé gli sguardi di molti appassionati. Grazie alle linee anni Settanta, reinterpretate nelle atmosfere moderne, ha fatto breccia sia nei cuori di quelli che in lei rivedono la mitica 3 ½ sia nei più giovani amanti del “neo vintage”. Tutti l’aspettavamo per questa stagione motociclistica invece dovremo attendere aprile 2019. Se proprio non ce la fate ad attendere, potrete provare ad accaparrarvi una delle 30 moto in edizione limitata della Moto Morini Milano che verranno consegnate entro la fine di ottobre 2018.

BASTA POCO La Milano è come una bella donna: per diventare speciale ha bisogno di un filo di trucco. Sono poche le modifiche dell’edizione limitata, ma tutte nei punti giusti: placca recante il numero di serie limitata, fascia in alluminio sul serbatoio, sella artigianale ricamata con logo Moto Morini, verniciatura micalizzata bicolore, specchietti e frecce Rizoma per Moto Morini, cerchi bianchi, telo coprimoto, giubbotto Moto Morini, casco Moto Morini.

SEMPRE LEI Al di là di queste aggiunte estetiche, la Moto Morini Milano è sempre lei: il cuore pulsante è il Bialbero 1200 CorsaCorta, nome di battaglia di un sopraffino bicilindrico a V di 87° da 110 cv, il telaio a traliccio ha quote che rendono la Milano adatta a tutti, il reparto sospensioni è composto da forcella e mono completamente regolabili mentre quello frenante è affidato al marchio Brembo e dotato di ABS Bosch a due vie.

PREZZO E USCITA Il prezzo della Moto Morini Milano Edizione Limitata è di 17.500 €, in linea con quello che sarà la versione top di gamma della Milano, normalmente in vendita da aprile 2019. Per prenotarla basta contattare l’azienda, scegliere il proprio numero di produzione ed eventualmente richiedere specifiche personalizzazioni che verranno realizzate direttamente in fabbrica.