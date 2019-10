Autore:

Alessandro Perelli

NUOVA PIATTAFORMA Nell'ambito del suo costante rinnovamento, Moto Morini presenterà a EICMA 2019 una inedita piattaforma per la realizzazione di motociclette di media cilindrata declinate in differenti modelli. Si partirà dal segmento Naked e Adventure per poi allargare la proposta ad altre soluzioni future. Dell'arrivo di un modello on-off troviamo conferma dal teaser diffuso proprio in occasione della presentazione di questa piattaforma condivisa, che ci mostra le prime linee di ciò che potrebbe essere una bella enduro dallo stile moderno.

ARRIVA LA SUPER SCRAMBLER Ma non è tutto, poiché in occasione della rassegna milanese, la Casa dell'Aquila dorata amplierà la sua attuale gamma spinta dal bicilindrico a V corsacorta di 1.200 cc e dopo Corsaro ZZ, Corsaro ZT e Milano, arriverà la Super Scrambler. Si tratta di un modello dallo stile classico ma con contenuti estetici e tecnici di grande attualità. Non ci resta che attendere il 5 novembre prossimo, data di apertura per la stampa di EICMA 2019 dove avremo certamente notizie più fresche riguardo i modelli e l'inedita piattaforma di Moto Morini.