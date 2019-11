SEGURA A EICMA 2019 Realizzata in pelle bovina la giacca Segura Bongo debutta a EICMA 2019. Parte della collezione Segura A/I 2019-20, Bongo sfoggia cuciture trapuntate sulle spalle e sul retro, numerose cerniere a vista e 6 tasche esterne. Grazie alla fodera termica interna removibile è indossabile sia in inverno sia in primavera. Ce la racconta nel dettaglio Michele Losito, Direttore Commerciale Italia Gruppo Trophy. Guarda il video dell'intervista.