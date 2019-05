Autore:

Danilo Chissalè

VX-16 Air Fare meglio del VX15 evo non è semplice, ma Scorpion è sicura di esserci riuscita con il nuovo VX-16 AIR, la porta d’accesso al mondo dei caschi da cross del marchio, scopriamolo insieme in questo MotorUnboxing!

LEGGERO Grazie allo sviluppo in simbiosi con i piloti più rappresentativi del brand il VX 16 migliora tutte le caratteristiche rispetto al predecessore: la calotta esterna in due dimensioni realizzata in componenti policarbonati avanzati e quella interna in EPS garantiscono un risparmio sul piatto della bilancia di ben 200 g. Dello stesso materiale è realizzata la nuova mentoniera che aumenta la sicurezza del casco e in tema di sicurezza non possono mancare la chiusura a doppio anello e la guarnizione circolare compatibile con il collare Neck Brace

VESTIBILITA' La vestibilità ed il comfort sono decisamente il punto forte del nuovo VX-16 Air. Il Tessuto interno Kwikwick2®è piacevolissimo al tatto oltre che assorbente, traspirante, anallergico e lavabile in lavatrice. Grazie alla rinomata tecnologia Air Fit Concept, poi, i guanciali si gonfiano d’aria adattandosi perfettamente ad ogni tipologia di viso. Sempre in tema di comfort merita una menzione speciale il visierino con prese d’aria per ridurre la resistenza aerodinamica alle alte velocità dotato inoltre di peak extension di serie

CASCO VERO Va bene il comfort ma il VX-16, essendo un casco da cross, deve essere in grado di adattarsi a tutti gli occhiali, garantire un’ottima areazione ma soprattutto essere facile da pulire. Grazie alla mentoniera ridisegnata la respirazione è facilitata nelle fasi di sforzo, sempre sulla mentoniera è posizionata la presa d’aria estraibile senza l’utilizzo di attrezzi, ideale per facilitarne la pulizia dopo un’intensa giornata di attività.

TAGLIE E PREZZO Per ciò che riguarda le grafiche, VX-16 Air offre 7 varianti in 19 diverse combinazioni colore, tutte ricche di personalità per far breccia nel cuore dei più giovani. Disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XXL, il VX-16 Air è in vendita a partire da 139 euro in versione mono colore, mentre per le versioni con grafiche il prezzo è di 169 euro.