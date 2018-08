Autore:

Giulia Fermani

NUOVE GRAFICHE Il casco è l'elemento più importante del corredo del motociclista e va scelto con estrema cura. Oltre all'aspetto tecnico, però, anche la componenete estetica non è da trascurare. Ecco perché Scorpion, dopo aver presentato la scorsa estate le grafiche 2017, ha aggiunto a catalogo altre varianti grafiche per il suo integrale Exo 510 Air.

COSTO INVARIATO Tre prese d'aria sulla parte superiore della calotta e quella sulla mentoniera che si aprono e si chiudono senza giochi, imbottiture interne KwikWick2 - estraibili e lavabili - in tessuto anallergico e traspirante e meccanismo di chiusura della visiera. Sono questi i segni particolari del best-seller della sezione touring di Scorpion Exo 510 Air che, nel 2018 aggiunge al già ricco catalogo le nuove grafiche Galva, Marcus, Route, Arabesc, Fantasy, Azalea e Sublim. Solo i costi rimangono invariati: 199,90 euro per la versione a tinta unita e 249,90 euro per le grafiche.