Autore:

La redazione

PREDATORE NOTTURNO Moto Guzzi mostra dal vivo una nuova versione della sua iconica V7 III e lo fa in un contesto particolare, quello della Milano by Night. Dopo la recente presentazione statica con immagini istituzionali e un breve profilo della personalizzazione, valeva la pena fare qualche scatto notturno e tornare un attimo sulle doti di guida della bicilindrica di Mandello del Lario. Ed ecco che la Moto Guzzi V7 III Night Pack si è presentata in carne e ossa o, se preferite, “ferro e bulloni”… portandoci a spasso in una serata estiva lungo le vie di una metropoli illuminata dalle luci della movida e dal suo inedito proiettore a Led, vera e propria raffinatezza della bicilindrica Moto Guzzi.

SI GUIDA FACILMENTE La posizione è comoda: si tocca bene a terra coi piedi, la sella non è così rigida e il manubrio è largo per aiutarti a gestire la motocicletta nel traffico, ma anche in circonvallazione, che a quest'ora è più vuota. Ce la ricordavamo proprio così, con il suo bicilindrico di 750 cc che sonnecchia a basso regime, e non solo perché l'ora si è fatta tarda... Ci piace girovagare senza impegno sulle strade milanesi, il faro è davvero potente e illumina bene anche i lati della carreggiata. In più, la V7 III Night Pack è anche "stilosa" e ben fatta. Vediamo perché.

DETTAGLI DI STILE Ritrovate le doti dinamiche della V7 III Night Pack, ci siamo soffermati sulla cura dei dettagli, sulle modifiche, sull’attenzione al particolare che ne hanno elevato ancor più la qualità complessiva. Al look essenziale, tipico della V7 III Stone dalla quale deriva, la Night Pack aggiunge dettagli moderni, a partire dal pacchetto led che distingue tutta la fanaleria, compresi gli indicatori di direzione. FARI A LED Soprattutto il proiettore anteriore offre, come accennato, un’illuminazione senza prcedenti nella gamma Moto Guzzi, provare per credere… La collocazione ribassata del faro e della strumentazione e un inedito parafango posteriore più corto e snello regalano alla Moto Guzzi V7 III Night Pack una silhouette più filante e piacevole. C’è anche una sella dedicata con il logo Moto Guzzi ricamato e le colorazioni opache, che si sposano perfettamente con lo stile espresso dalla moto.

PREZZO E DISPONIBILITÀ La Moto Guzzi V7 III Night Pack è già in vendita nelle tinte Nero Ruvido, Bronzo Levigato e Blu Pungente a un prezzo di 8.590 euro f.c.