Autore:

Andrea Brambilla

MANUTENZIONE COMPRESA NEL PREZZO Fino al 31 maggio, in occasione degli Eagle Days, l'aquila di Mandello lancia una formula d’acquisto dedicata alla nuova Moto Guzzi V85 TT. Compresi nel prezzo della moto sono gli interventi di manutenzione ordinaria per 3 anni o 20.000 km, oltre a 1 anno di estensione della garanzia (forse per convincere chi ancora dubitasse dell'affidabilità delle moderne Guzzi).

SI TRATTA DI UN FINANZIAMENTO Questa formula si chiama Valore Futuro Garantito Moto Guzzi Ride Now e propone diverse soluzioni di finanziamento d’acquisto, al termine delle quali è possibile scegliere se restituire, sostituire o riscattare la moto saldando l’importo residuo. Con Moto Guzzi Ride Now il finanziamento è personalizzabile e offre la possibilità di allungare la garanzia di ulteriori 12 o 24 mesi.

UNA SETTTIMANA DI PORTE APERTE Per toccare con mano tutte le offerte di Moto Guzzi, compresa quella sulla nuova enduro cruiser V85 TT, l’appuntamento è dal 6 al 13 aprile, anche nel weekend, per il porte aperte in tutti i concessionari aderenti.