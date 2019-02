Autore:

Danilo Chissalè

ORA SAPPIAMO TUTTO La Moto Guzzi V85TT è senza dubbio tra le moto più attese del 2019. Fin dal suo esordio a Eicma 2017 in versione prototipo ha fatto parlare di sé, unendo il mondo delle crossover con quello del vintage tipico della Casa di Mandello del Lario. Di lei conosciamo praticamente tutto: la scheda tecnica, la data d’uscita e ora anche il prezzo.

PRESO! Per mettervi nel box una Moto Guzzi V85TT 2019, in colorazione giallo/nera o blu opaco, saranno necessari 11.590 euro (costi di messa in strada esclusi), non troppo lontano dagli 11.000 pronosticati in tempi non sospetti. Cosa si ottiene per questa cifra? Prendete carta e penna e prendete appunti.

CAPOSTIPITE Innanzitutto un nuovo motore. La V85TT è equipaggiata con il bicilindrico a V di 90° montato in posizione trasversale da 853 cc, rigorosamente raffreddato ad aria. Capace di erogare 80 cv a 7.750 giri/min. e 80 Nm a 5.000 giri/min. il nuovo propulsore offrirà il giusto mix tra prestazioni, facilità di utilizzo ed economia di gestione.

VIAGGIATRICE Proprio a riguardo dell’economia di gestione è nota lieta l’autonomia dichiarata di quasi 400 km con un pieno di benzina. Merito del serbatoio da 21 litri e dei 20 km/litro di consumo. Il tutto nonostante la mole non proprio da peso piuma, l’ago della bilancia si ferma a 229 kg in ordine di marcia.

TUTTO TERRENO Chilometri che possono essere macinati sulla buona come sulla cattiva strada con una ciclistica versatile adatta a tutti i tipi di terreno come vuol fare intendere la locuzione nel nome, TT sta infatti per Tutto Terreno. Il telaio è un tubolare d’acciaio ad alta resistenza abbinato a sospensioni regolabili nel precarico e nell’estensione: forcella a steli rovesciati da 41 mm, mono ammortizzatore montato in posizione laterale per facilitarne le regolazioni, entrambi con escursione di 170 mm. Anche la scelta degli pneumatici è indirizzata alla versatilità con coperture leggermente tassellate, con camera d’aria, calzate su ruote a raggi da 19” all’anteriore e 18” al posteriore. L’impianto frenante è Brembo e prevede una coppia di pinze ad attacco radiale all’anteriore che mordono dischi da 320 mm.

TECNOLOGICA La Moto Guzzi V85TT 2019 si prospetta come una delle Guzzi più tecnologiche di sempre. Grazie al display TFT, il pilota potrà scegliere tra tre diversi riding mode (Strada, Pioggia, Off-Road), regolare l'intervento del traction control e interfacciarsi con il proprio smartphone grazie all'App MIA.

ACCESSORI Non compresi nel prezzo ci sono una miriade di accessori per personalizzare la V85TT 2019 in base alle proprie esigenze. Siete amanti del turismo? Tris di valigie, parabrezza maggiorato e sella comfort fanno al caso vostro. Se invece siete amanti della componentistica premium sulla vostra V85TT non dovranno mancare lo scarico Arrow e le sospensioni Ohlins completamente regolabili. A breve la proveremo sulle strade della Sardegna, non perdetevi la prova completa e il video sul nostro canale YouTube.