Autore:

Danilo Chissalè

SUCCESSONE La Moto Guzzi V85TT è senza dubbio una delle moto più attese del momento. Sono già più di 8.000 gli appassionati, sparsi in tutta Europa, che si sono già prenotati per poterla provare in anteprima nei test ride che inizieranno a fine febbraio, quando arriverà nei principali Motoplex e concessionari Moto Guzzi europei.

WORLD WIDE L’interesse per la Guzzi V85TT è forte in Austria, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti ha avuto successo e in questi giorni si è aperto un pre-booking per testarne le capacità.

IN PRODUZIUONE Proprio ieri negli stabilimenti Moto Guzzi è partita la produzione della V85TT, per soddisfare la grande richiesta la Casa lariana ha aumentato anche l’organico assumendo 5 nuovi giovani lavoratori. L’Enduro stradale di Mandello del Lario sarà spinta dal nuovo bicilindrico da 850 cc – 80 cv di potenza massima, 80 Nm di coppia – con una ciclistica di rilievo e un pacchetto tecnologico di tutto rispetto.