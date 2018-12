Autore:

Danilo Chissalè

FORZA LAVORO La presentazione della Moto Guzzi V85 Concept a Eicma 2017 è stata un successo, tanta é stata l'aspettativa nei confronti della Casa di Mandello del Lario nei mesi a seguire. Poi è arrivata la versione definitiva, la V85TT (TuttoTerreno), che ha convito gli appassionati del marchio durante i Moto Guzzi Open House Days. Le richieste per la nuova creazione di Mandello sono copiose, tanto da indurre l'azienda lombarda ad incrementare l'organico.

LARGO AI GIOVANI I cancelli di Via Parodi si apriranno davanti a cinque giovani ragazzi che saranno destinati proprio alla linea produttiva della Moto Guzzi V85 TT, prevista in consegna presso i concessionari nel primo quadrimestre del 2019. In futuro la Casa di Mandello del Lario costruirà una vera e propria famiglia di moto attorno al nuovo motore di 850 cc: arriverà una naked e forse una nuova cruiser. Ciò fa ben sperare anche per il futuro, se i modelli che verranno avranno lo stesso successo della V85 non è da escludere un ulteriore aumento di organico... Non è di Destra, non è di Sinistra e non ha nemmeno le stelle, i posti di lavoro aumentano grazie alla Guzzi!