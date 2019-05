Autore:

Federico Sardo

NOVITÀ IN CASA GUZZI V7 III è un modello che ha fatto la storia della casa di Mandello del Lario. Per questo Guzzi fa sempre molta attenzione, quando propone delle evoluzioni di V7 III a mantenerne inalterati il carattere e l’autenticità.

LA NUOVA NIGHT PACK È il caso della V7 III Stone nella nuova variante Night Pack. La principale innovazione è quella di una fanaleria full led, affiancata a una silhouette più agile. I led miglioreranno il potere illuminante del faro anteriore, di quello posteriore e delle frecce. Per quanto riguarda l’estetica invece saranno un nuovo parafango posteriore più sottile e il ribassamento del faro anteriore e della strumentazione a caratterizzare Night Pack con una rinnovata aggressività.

IL PREZZO DI NIGHT PACK Moto Guzzi V7 III Stone Night Pack è già disponibile nelle colorazioni Nero Ruvido, Bronzo Levigato o Blu Pungente al prezzo di 8.590 euro f.c.

NUOVI COLORI PER SPECIAL L’altra novità in casa Guzzi per quanto riguarda V7 III è l’introduzione di due nuovi colori per la Special. Tra grafiche lucide, particolari cromati, ruote a raggi e una sella con cuciture “old school”, sono Nero Onice e Grigio Cristallo le colorazioni che vanno ad arricchire la gamma di quella che è considerata la più elegante tra le “settemmezzo” di Mandello. Moto Guzzi V7 III Special è disponibile sulla rete vendita Guzzi al prezzo di 8.640 Euro f.c.