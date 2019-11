LIVE EICMA 2019 L'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano torna dal 7 al 10 novembre 2019, ma già oggi apre il salone più importante delle due ruote apre le porte alla stampa del settore per svelare in anteprima tutte le novità. Noi di MotorBox vi portiamo direttamente all'interno dei padiglioni, raccontandovi in diretta minuto per minuto con tanti aggiornamenti social e con i video LIVE dei nostri Danilo Chissalé ed Emanuele Colombo, ma anche con le interviste ai principali protagonisti. Ecco il racconto in diretta del Day-1 a Eicma 2019.

Sessione live in corso dalle 9.45 di martedì 5 novembre 2019

12.40 - Altro video dal Salone: Danilo ci parla della nuova Honda Rebel 500.

12.30 - Torniamo sull'attualità di Eicma per darvi una triste notizia: il nostro Alessandro Perelli era andato in casa Suzuki per il solito Brand & Breakfast ma ha finito per essere lui a rilasciare interviste a una troupe della casa giapponese. Ale ha iniziato a parlare giapponese pur non avendo mai studiato il giapponese e non riesce più a tornare italiano. Aiuto.

12.15 - Secondo video odierno, sempre dallo stand Honda. Ed è su una delle moto più attese di questo salone: il nostro Emanuele Colombo ci parla nel dettaglio della Honda CBR 1000 RR-R Fireblade 2020. Che ne dite?

12.10 - Ecco anche la nuova Tracer 700.

12.00 - Abbiamo già passato lo scoglio delle prime due ore di questa diretta-fiume da Eicma. Intanto Danilo è passato allo stand Yamaha. Questo il nuovo T-Max Tech.

11.50 - Signore e signori... habemus Honda SH 2020 con Emanuele Colombo. Fateci sapere cosa pensate delle novità del famoso scooter presentate dalla casa dell'Ala a Eicma 2020.

11.40 - Backstage!

11.35 - A brevissimo vi faremo vedere il primo video live dal Salone. Il nostro Emanuele ci ha portati nello stand Honda per il nuovo SH 2020. Siete pronti?

11.30 - È appena uscito il nostro ultimo articolo da Eicma: cliccando qua potete conoscere tutti i dettagli sull'attesissima nuova Suzuki V-Strom. In attesa, ovviamente, del video dei nostri inviati.

11.25 - Abbiamo anche sguinzagliato il nostro Luca Manacorda nell'hospitality della Superbike, che più in avanti sarà teatro del "paddock show" con alcuni protagonisti del campionato.

11.15 - A Eicma ovviamente non mancano i punti di contatto con il motorsport e soprattutto alla MotoGP. E poteva forse mancare la moto del campione del mondo Marc Marquez?

11.05 - Ma torniamo ad Eicma per un aggiornamento importante sullo stato di salute del nostro Direttore e di uno dei nostri operatori. Tutto bene, come vedete si lavora alacremente e senza sosta.

10.55 - Dopo avervi presentato i nostri frontman, ecco invece il nutrito gruppo di supporto in sala stampa. Noi di MotorBox, come potrete vedere, abbiamo colonizzato un intero banco. In primissima fila, ovviamente, il nostro Marco Rocca.

10.45 - Intanto, nell'attesa del nostro primo video da Eicma, vi rimandiamo a questo articolo in cui il nostro Alessandro Perelli ci presenta la Bmw S 1000 XR 2020, la rinnovata sportourer tedesca.

10.35 - Primi scatti anche per l'Honda SH 2020. Che ne dite?

10.25 - Come avrete capito, i nostri inviati stanno già completando il video dallo stand Honda. Il nostro social media manager ci manda intanto alcuni scatti di... contorno. Perché a Eicma, come saprete, non si vive di sole moto.

10.15 - Intanto allo stand Honda ci sono anche presenze un po' più gradevoli in sella. Ecco come viene presentata l'Africa Twin 2020.

10.05 - In questi minuti il Salone si sta a poco a poco animando. Il nostro Emanuele, ad esempio, ha già provato a rubare una Honda CBR Fireblade, prima di essere subito fermato dalla sicurezza...

Si parte con #EICMA2019

09.55 - Vi presentiamo intanto la nostra squadra per Eicma. Ok ok, loro li conoscete già: saranno Danilo Chissalé ed Emanuele Colombo, qui in sala stampa in tutto il loro splendore mattutino, i nostri occhi e le nostre orecchie negli stand del Salone...

09.45 - Buongiorno a tutti voi, cari amici di MotorBox! Siamo in diretta per parlarvi minuto per minuto di tutte le novità di Eicma 2019. Siete pronti per seguirci live tra i padiglioni del Salone?