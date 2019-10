Autore:

Federico Sardo

YAMAHA TRICITY 300 È ormai da anni che anche Yamaha, dopo Piaggio, si è lanciata nel mondo dei veicoli a tre ruote, sia con il cittadino Tricity che con la sportiva Niken. Ora al Salone di Tokyo la casa giapponese presenta la nuova versione da 300 cc di cilindrata proprio di Tricity, il suo scooter a tre ruote di grande successo. Si tratta in realtà di una concept, un prototipo non destinato alla vendita, ma tutti i dettagli fanno presagire che il nuovo Tricity sarà anche presto commercializzato, e il sospetto è quello che potremo vederlo nella versione destinata ai concessionari proprio qui a casa nostra, in occasione di EICMA 2019.

I DETTAGLI? PER ORA POCHI Trattandosi di una concept ancora non sono noti i dettagli e la scheda tecnica, ma sicuramente non dovremo aspettare molto per scoprirli. Dal punto di vista estetico, le forme sono molto simili a quelle della concept 3CT presentata a Milano l'anno scorso, con sospensioni che ricordano la Niken; mentre del motore sappiamo che farà parte della famiglia Blue Core. Il sistema di sterzo Leaning Multi Wheel sarà invece specifico per il modello. Come tutti i tre ruote, Yamaha Tricity 300 sarà omologato come triciclo e potrà quindi essere guidato da tutti i possessori di patente B.

MW-VISION E LE ALTRE NOVITÀ Oltre a Tricity 300, Yamaha a Tokyo ha presentato anche un'altra concept a tre ruote: l'avveniristico MV-Vision, anche per lui sistema Leaning Multi Wheel in grado di piegare in tutta sicurezza, ma nulla che faccia pensare a un imminente lancio sul mercato. La presentazione dei due nuovi modelli completa uno schieramento di 18 prodotti esposti nello stand Yamaha tra moto, tre ruote, monopattini, biciclette a pedalata assistita e soluzioni per la guida autonoma.