Autore:

Danilo Chissalè

TOCCA A TE! Il 2020 sarà l’anno della Yamaha MT-03, pronta a rinnovarsi per andar a battagliare in un segmento, quello delle cilindrate comprese tra 300-500 cc, che è oggetto di una crescita vertiginosa ormai da un anno a questa parte. Gli ingredienti della nuova ricetta sono design ancor più aggressivo, ciclistica che punta al divertimento, motore Euro5 e un pizzico di tecnologia in più che male non fa. Ma procediamo con ordine…

LOOK Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il frontale di una misteriosa MT, quel faro a LED che squarciava l’oscurità era proprio quello della MT-03 (anche se non escludiamo che possa essere utilizzato anche sulla più piccola delle naked della Casa di Iwata). Il nuovo look è completato dal serbatoio della benzina più muscoloso, che modifica l’ergonomia – anche grazie al nuovo manubrio rialzato – e conferisce alla MT-03 2020 un’aria aggressiva ma confortevole, simile alla MT-09: capostipite e best seller del progetto Dark Side of Japan.

MOTORE Il motore rimane il bicilindrico parallelo frontemarcia da 321 cc capace di 42 cv e 29 Nm di coppia massima. Ci sono pistoni forgiati, bielle al carburo e cilindri in DiASil a certificare grinta e leggerezza. Ora grazie ad opportune modifiche rientra nelle normative Euro5.

CICLISTICA Lo step più importante, però, è stato fatto nel comparto ciclistico. La MT-03 va ad esaltare la verve del suo motore con una ciclistica finalmente all’altezza delle prestazioni. All’anteriore la vecchia forcella tradizionale viene sostituita da una forcella a steli rovesciati da 37 mm, il mono ammortizzatore posteriore, invece, è stato modificato nella taratura di precarico e compressione.

DOTAZIONE Sul ponte di comando della MT-03 2020 trova posto la nuova strumentazione LCD ad alta leggibilità grazie all’illuminazione negativa. La dotazione tecnologica viene inoltre completata da indicatori di direzione al LED che ben si integrano con il nuovo frontale.

QUANDO E QUANTO La prima occasione per vedere dal vivo la nuova MT-03 sarà allo stand Yamaha in occasione di EICMA 2019 mentre nei concessionari il suo arrivo è previsto per dicembre 2019. Tre le colorazioni disponibili: Ice Fluo, Midnight Black e Icon Blue, il prezzo è di 5.490 euro.