Autore:

Danilo Chissalè

PIÙ RACING Stavolta tocca a medie e piccole, la gamma di sportive Yamaha è in continua evoluzione. Dopo la YZF-R1 – recentemente rinnovata in vista del 2020 – toccherà a R6, R3 ed R125. Nessun stravolgimento, anche perché le piccole sono state aggiornate meno di un anno fa in occasione di EICMA, ma novità grafiche e cromatiche che ne esaltano ancor di più l’animo racing.

NERA, BIANCA O BLU? A far da padrone tra le nuove colorazioni è ovviamente il colore istituzionale, Yamaha Blue, disponibile per tutte e tre le R. Il nero, si sa, sta bene con tutto eccolo allora su R125 in versione lucida (Tech Black) oppure in versione opaca su R6 ed R3 (Midnight Black). C’è anche spazio per il bianco, abbinato con dettagli giallo fluo, ma solo sulla piccola R125.

ACCESSORI DEDICATI Proprio per le due medio-piccole Yamaha ha creato lo Sport Pack, una linea di accessori dedicati che include portatarga, schermo endurance, kit frecce a LED, tamponi paramotore e protezione serbatoio.

CONFIGURALA(PP) Nel 21° secolo, secondo Yamaha, il vecchio catalogo accessori è anacronistico. Meglio l’app Yamaha MYgarage che permette all’utente di scegliere modello, grafiche ed accessori ed inviare il tutto al proprio concessionario di fiducia.