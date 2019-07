Autore:

Dario Paolo Botta

ORDINI AL VIA Si sono aperti ufficialmente gli ordini per la nuova Yamaha YZF-R1M, supersportiva della Casa di Iwata ispirata alla Yamaha M1 che gareggia nel Campionato di MotoGP. Il prezzo? 25.990 euro. Conclusasi la presentazione ufficiale sul circuito di Laguna Seca, partono ora gli ordinativi, effettuabili solo ed esclusivamente online sul sito ufficiale https://r1m.yamaha-motor.eu/. Basta registrarsi e inserire i propri dati personali e il gioco è fatto. Il produttore giapponese giustifica la scelta sostenendo che in questa maniera si velocizzano i tempi, rendendo più efficiente la gestione degli ordini. La piattaforma web è operativa da oggi, giovedì 25 luglio 2019. Yamaha suggerisce agli interessati di affrettarsi, poiché ogni YZF-R1M verrà assegnata in base all’ordine cronologico di prenotazione, a causa del numero limitato di pezzi.

LA MOTO Forte di 200 CV e rivestita con carene in carbonio, la R1M ha componentistica di prim'ordine. Le sospensioni sono Öhlins Electronic Racing Suspension (ERS), con nuove forcelle a gas NPX anti-cavitazione. Il nuovo controllo freni (BC) ABS è efficace anche in curva e il nuovo sistema di gestione del freno motore (EBM) ha 3 modalità. Completa la dotazione di controlli elettronici, che prevede ERS, QSS, Lift Control, Launch Control, Slide Control, Brake Control ed Engine Brake control. Per tutte le specifiche tecniche della nuova YZF-R1M potete consultare il nostro articolo.

COME FUNZIONA LA PRENOTAZIONE Prenotare la Yamaha R1M è facile, vai sul sito, clicchi su “Prenota la tua esclusiva YZF-R1M” e compili i campi con i dati richiesti. A quel punto puoi scegliere il concessionario dove ritirarla. Inviato il modulo, riceverai una e-mail di conferma della tua registrazione e una seconda e-mail di conferma dell'assegnazione temporanea di una YZF-R1M disponibile. Quest'ultima conferma va stampata e consegnata al concessionario scelto entro 14 giorni per poter finalizzare il contratto di acquisto. La data di consegna della tua YZF-R1M ti sarà comunicata dal tuo concessionario. Dopo aver ricevuto la conferma di acquisto della tua YZF-R1M, Yamaha ti invierà le credenziali per registrarti alla Yamaha Racing Experience che si svolgerà nella primavera del 2020, esclusivamente per i proprietari di una YZF-R1M. Di che si tratta?

YAMAHA RACING EXPERIENCE Gli acquirenti della nuova supersportiva sono inoltre invitati all’evento Yamaha Racing Experience (YRE), che si terrà a settembre sul circuito del Mugello e sulla pista di Le Mans, in Francia. In quell’occasione i clienti potranno trascorrere del tempo a tu per tu con i piloti ufficiali del team Yamaha, frequentando specifici workshop e lezioni interattive durante le quali i tecnici spiegheranno i segreti della cilistica e dell'elettronica della nuova YZF-R1M. Queste indicazioni permetteranno agli acquirenti di sfruttare al meglio l’accoppiata motore-telaio, portando al limite la propria esperienza di guida.