Autore:

Danilo Chissalè

XR MEDIA A EICMA 2019 debutta davanti al grande pubblico la F 900 XR. Lungamente attesa, deriva infatti dal concept 9Cento presentato due anni fa al Concorso d’Eleganza di Villa D’este, la crossover sportiva bavarese si presenta alla kermesse milanese ricca di novità estetiche e meccaniche. Procediamo con ordine.

PIÙ CC, PIÙ CV La vera sorpresa, che ha sparigliato i pronostici degli addetti del settore, è il nuovo motore da 895 cc utilizzato anche dalla roadster F 900 R. Il nuovo propulsore deriva strettamente dal predecessore ma mette ora a disposizione del pilota 10 cv in più, con la potenza massima che sale a 105 cv a 8.500 giri/min e la coppia a 77 Nm. Traducendo in prestazioni si ottiene una velocità massima superiore ai 200 km/h e un tempo sullo 0-100 km/h di 3,6 secondi. L’aumento di prestazioni è stato raggiunto aumentando l’alesaggio e utilizzando pistoni forgiati. I tecnici BMW promettono sound ed erogazione simili a un V di 90° grazie agli scoppi a 270/450°, senza compromettere il piacere di guida e il confort utilizzando un doppio contralbero di bilanciamento.

CICLISTICA Il nuovo motore è sfruttato come elemento stressato da parte del telaio in acciaio, riprogettato per garantire maggior rigidezza e precisione di guida. Come già accade sui modelli F 850 GS, il serbatoio – realizzato in materiale plastico con 15 litri di capienza – è posizionato in maniera tradizionale, davanti al busto del pilota, per ottimizzare la centralizzazione delle masse. Parlando di masse il peso in ordine di marcia è di 219 kg. Il comparto sospensioni prevede una forcella a steli rovesciati da 43 mm con 172 mm di corsa utile non regolabile, mentre il mono ammortizzatore, imperniato al forcellone in alluminio, è regolabile in compressione e nel precarico molla. Disponibile come optional il rinomato sistema Dyanamic ESA che controlla in maniera elettronica il comportamento della sospensione posteriore. Completano il pacchetto ciclistico l’impianto frenante Brembo con pinze ad attacco radiale a mordere dischi da 320 mm all’anteriore, pinza flottante e disco da 265 mm al posteriore, controllato dall’ABS (ABS cornering disponibile come optional) e i cerchi da 17 pollici in misura 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore.

DOTAZIONE TECNOLOGICA Un grande passo in avanti lo fa la dotazione tecnologica. La nuova F 900 XR prevede il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode Road e Rain, insieme con il quadro strumenti digitale con schermo TFT da 6,5 pollici. Tante altre dotazioni molto in voga sono invece incluse nella lunga lista degli extra, che vede per esempio ulteriori Riding Mode, il cruise control, il sistema per la chiamata automatica di emergenza e il nuovo Headlight Pro con luci cornering che si attivano in base all’angolo di piega.

COMFORT Data la vocazione turistica non sorprende trovare sulla nuova F 900 XR il parabrezza regolabile, le manopole riscaldabili (disponibili come optional), diverse selle con altezze differenti e un set di borse in tinta con la carrozzeria.