Autore:

Emanuele Colombo

LA MODELLA Forse l'avrete capito: la nuova BMW S1000RR 2019 è diventata una delle nostre supersportive preferite. L'abbiamo messa alla frusta in pista a Portimao e al Mugello e ci ha conquistato, l'abbiamo guidata su strada da Milano a Garmisch, in Germania, per scoprire che sa anche essere piuttosto comoda: tanto per la posizione di guida quanto per dotazioni che di solito non trovi su moto di questa categoria, come il Cruise Control e le manopole riscaldabili. Una moto al top per la scheda tecnica, con una velocità massima di 303 km/h, e anche per l'estetica. Ma come tutti sanno, non c'è nulla, nel campo delle due ruote, che non possa essere migliorato. Ben lo sa la Ilmberger Carbon: una ditta tedesca specializzata in parti speciali e accessori in fibra di carbonio, che con il pregiato materiale ha cucito addosso alla BMW S 1000 RR stradale un vestito d'alta sartoria.

IL VESTITO Con tutte le parti speciali in carbonio montate, la nuova BMW S 1000 RR 2019 (che di serie ha un prezzo di 19.550 euro) sembra anticipare le forme di un'eventuale nuova BMW S 1000 RR HP4. Lunga la lista degli indumenti, anche se, una volta indossati, sembrano mettere ancora più a nudo l'anima racing della belva d Monaco. Di seguito il listino prezzi dei vari componenti e il link alla pagina ufficiale per ordinarli. Quanto costa? Mal contato, un kit completo viene attorno ai diecimila euro. Come un gran bell'abito da sposa.