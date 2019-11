Autore:

Claudio Todeschini

UN CONCEPT TUTTO ITALIANO I designer del centro Honda R&D Europe, che ha sede a Roma, sono arrivati a EICMA 2019 con un concept dal design davvero unico e affascinante, e che può essere ammirato nello stand della casa giapponese.

A METÀ STRADA TRA SPORT E CROSSOVER La moto si chiama Honda CB4 X Concept e nasce dalla matita del designer Valerio Aiello, aiutato da un team di giovani progettisti che si è posto l’obiettivo di esplorare - e mescolare - due categorie motociclistiche dai contorni sempre meno definiti, quelle dello Sport/Touring e delle Crossover di media cilindrata. Il risultato è un prototipo concettuale dalle linee estremamente dinamiche e compatte: una moto che nasce per l’utilizzo di tutti i giorni sui percorsi urbani, ma che non disdegna qualche weekend fuori porta, tra i tornanti di montagna o lungo le panoramiche dei laghi.

DESIGN AGGRESSIVO Esteticamente si nota subito il finale del serbatoio proteso verso il cruscotto, davanti a cui si trova il parabrezza regolabile su diverse altezze. Il gruppo ottico anteriore è incastonato nella parte bassa del cupolino, dove trovano posto anche le originali luci diurne. Il telaietto in alluminio si inserisce in un codino corto e affilato; la ruota anteriore è da 17” per una maggiore precisione di guida, mentre il motore è il collaudato 4 cilindri in linea Honda.

QUALE FUTURO PER QUESTO CONCEPT? Come noi, anche Honda sarà estremamente curiosa di registrare le reazioni dei visitatori di EICMA al suo concept CB4 X. Soprattutto, vedremo se l’interesse sarà tale da far sì che il progetto possa proseguire, e magari concretizzarsi in un nuovo modello.