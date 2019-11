Autore:

Danilo Chissalè

TUTTO NUOVO Honda SH a EICMA 2019 è tutto nuovo. Il leader indiscusso di vendite nel settore degli scooter si rinnova andando a lavorare sui difetti del modello precedente. Tra le novità gli immancabili motori Euro5, un look ancora più elegante, maggior praticità e dinamica di guida più confortevole. A rinnovarsi, per ora, sono il 125 e il 150, per il 300 ci sarà ancora da aspettare.

NUOVO MOTORE Gli ingegneri motoristi Honda hanno riprogettato i loro motori con lo scopo di raggiungere una maggior potenza, coppia ed efficienza nei consumi, ovviamente rispettando le normative Euro5. Il nuovo motore eSP+ ("enhanced Smart Power") da 124,5 cc a 4 valvole raffreddato a liquido dell'SH125i eroga una potenza massima è di 12,5 CV (9,2 kW) a 8.250 giri/min (rispetto ai precedenti 8,9 kW a 8.500 giri/min), con una coppia di 11,4 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 11,5 Nm a 7.000 giri/min). Il motore 150, invece, ha potenza massima di 16,2 CV (11,9 kW) a 8.500 giri/min (rispetto ai precedenti 11 kW a 8.250 giri/min) e una coppia di 14,2 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 13,9 Nm a 6.500 giri/min).

PIÙ SPAZIO La vera novità però sta nello scheletro dei nuovi SH. Il telaio è stato completamente riprogettato, permettendo lo spostamento del serbatoio del carburante sotto la pedana; questa modifica porta un incremento del vano sottosella del 50%, ora sono 28 i litri disponibili. Ulteriori modifiche hanno interessato la zona della sospensione posteriore per offrire maggior confort a pilota e passeggero senza sacrificare la precisione di guida. Le modiche hanno portato anche ad una riduzione, seppur minima del peso: l’SH pesa infatti di 136,5 kg, 400 g in meno del precedente.

NUOVO DESIGN Per enfatizzare il concetto di novità è stato chiesto ai designer di aggiornare anche l’estetica dello scooter a ruote alte di Honda senza però snaturarne l’eleganza e le linee distintive. Il nuovo frontale integra un faro full LED – modificato anche quello posteriore – e la nuova strumentazione LCD. Sempre altissimo il tasso tecnologico con una nuova presa USB nel sottosella (in luogo della vecchia a 12V), il sistema smart key di serie, il sistema start&stop ed il traction control disinseribile.

QUANDO E QUANTO Il nuovo Honda SH 125/150 arriverà sul mercato italiano con parabrezza, paramani e Smart Top Box di serie nelle colorazioni Pearl Nightstar Black, Pearl Cool White, Timeless Gray Metallic e Pearl Splendor Red. La data d’uscita e il prezzo non sono ancora state confermate, vi terremo aggiornati.