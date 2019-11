Autore:

Alessandro Perelli

NUOVA SPORTOURER KAWA A EICMA 2019, Kawasaki presenta la nuova Ninja 1000SX 2020, che definisce la quarta generazione di questo modello da turismo sportivo della Casa giapponese. Prima differenza: lo avrete notato leggendone il nome, la moto si sgancia dalla Serie Z – prima si chiamava Z 1000SX – per abbracciare la famiglia Ninja. Quindi, più sport e meno turismo? Non del tutto, vediamo perché attraverso le modifiche sul modello 2020 che, a detta di Kawasaki, condensano le migliori caratteristiche di una e dell’altra family. L’inedito stile della sportourer giapponese è enfatizzato dal nuovo parafango anteriore e dalle rinnovate luci a LED, compresi i proiettori anteriori e posteriori, la luce targa e gli indicatori di direzione. Passiamo alla posizione a bordo, leggermente diversa grazie alla nuova sella per guidatore e passeggero e che mantiene un elevato comfort anche dopo lunghe ore grazie a un’imbottitura più sostenuta ed efficace. La porzione del passeggero offre anche una maggiore superficie di appoggio. Grazie al nuovo plexi regolabile su quattro posizioni (in opzione anche un cupolino più ampio) le doti turistiche della moto non possono che essere migliorate rispetto al passato.

USI L’APP PER CONNETTERTI Dietro al trasparente del plexi fa bella mostra di sé una strumentazione a colori TFT interamente digitale da 10,9” con connettività per smartphone. Per ulteriore praticità la Ninja 1000SX è dotata di Bluetooth integrato, che consente ai motociclisti di connettersi alla propria moto in modalità wireless. Utilizzando l'applicazione per smartphone Rideology di Kawasaki è possibile accedere a numerose funzioni dello strumento, contribuendo a una migliore interazione con la moto. Le funzioni includono info sul veicolo come riserva carburante, distanza percorsa e programma di manutenzione. Lo stesso schermo TFT può anche mostrare se lo smartphone ha ricevuto una telefonata o una e-mail.

ELETTRONICA EVOLUTA Ma analizziamo, adesso, l’evoluzione della parte elettronica partendo dalla presenza di un raffinato cruise control e del cambio elettroattuato quickshift up & down, integrati nel KTRC di questa Sporttourer giapponese. I sistemi di assistenza alla guida, che in precedenza includevano una funzione intelligente della dinamica in curva e il cornering ABS, sono stati implementati da un riding mode con quattro opzioni di setup. Il doppio tubo di scarico lascia il posto a un singolo silenziatore sportivo montato sul lato destro. Infine, secondo Kawasaki, la dinamica su strada è migliorata grazie dall'adozione di pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport S22. Per i fan del turismo a… quattro stagioni, non possono mancare le manopole riscaldabili e il set di valigie laterali, ma c’è anche una porta USB sotto il sedile, che consente la ricarica di smartphone o powerbank. Tre nuovi colori compaiono per la stagione 2020: verde/grigio, nero/grigio/fregi verdi e bianco/grigio. In anticipo su EICMA 2019, Kawasaki ha comunicato diponibilità e prezzi della nuova Ninja 1000SX, che arriverà nei primi mesi del 2020, con prezzi a partire da 13.990 euro f.c.