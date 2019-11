Autore:

Matteo Gallucci

NOVITÀ GREEN Dopo averlo visto in veste di concept lo scorso anno debutta a EICMA 2019 la versione di serie di Peugeot e-Ludix; lo scooter elettrico di Peugeot Motocycles.

UN CINQUANTINO Ha prestazioni simili a uno scooter da 50 cc e come impongono le normative la velocità massima è limitata a 45 km/h. Il motore elettrico eroga 4 CV mentre la strumentazione è affidata allo schermo LCD dove è possibile visualizzare, oltre alla carica residua e velocità di marcia, anche le quattro modalità di guida dedicate. La più scattante prende il nome di “Boost”, quella per preservare la carica di batteria si chiama “Go”, quella più equilibrata è la “Cruise” mentre per effettuare manovre a bassissima andatura, retromarcia inclusa, bisogna affidarsi alla “Crawl”. Il peso complessivo di Peugeot e-Ludix è di 88 kg.

BATTERIA E RICARICA Il dato più importante è quello relativo alla ricarica batteria: per una ricarica completa servono 4 ore tramite presa domestica. Il carica batterie non è integrato ma la batteria Bosch, che pesa 11 kg e garantisce fino a 50 km di autonomia, è estraibile per poterla ricaricare direttamente a casa propria. È bene ricordare che quasi la totalità degli scooter elettrici non sono compatibili con le colonnine di ricarica pubbliche. Le batterie sono situate nel sottosella e rimane disponibile solo un pozzetto dove poter inserire piccoli oggetti.

PREZZO E USCITA Il nuovo Peugeot e-Ludix arriverà in Italia da gennaio 2020 al prezzo di listino di 3.500 euro. Quattro i colori disponibili al lancio: tinnany, arancione, nero e bianco.