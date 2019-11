Autore:

Matteo Gallucci

NUOVO MODELLO? È nell’aria il cambio generazionale per Peugeot Metropolis visto che sullo stand di Peugeot Motorcycles a Eicma 2019 a prendersi tutta la scena è il suo concept che ne anticipa forme e contenuti. Si chiama Peugeot Metropolis RS Concept e, a vederlo live da Eicma 2019, sembra proprio un modello prossimo all’uscita.

MONDO AUTO La meccanica rimane la medesima del modello attualmente a listino Peugeot però la novità più importante è l’avvicinamento al mondo dell’automotive grazie all’innovativo i-Connect: il sistema di mirrorlink per smartphone (lo stesso che troviamo su Peugeot 308) che ci fa visualizzare le nostre app e la navigazione GPS direttamente dal nuovo display TFT a colori situato nel mezzo del quadro strumenti ma in posizione più rialzata per permettere una migliore visibilità. Vedremo assieme se questo scooter a tre ruote così tecnologico e comodo, affine al mondo automotive per calandra e fari a LED sarà confermato con un modello di serie dopo l'acquisizione di Peugeot Motorcycles da parte di Mahindra.