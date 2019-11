Autore:

Lorenzo Centenari

SMART CASUAL Si può trasmettere un'immagine sportiva anche indossando l'abito elegante. Prendi Piaggio Medley nuova edizione: tra i particolari del frontale, ridisegnato da cima a fondo, la nuova griglia tridimensionale a nido d'ape veste proprio come una cravatta. A Eicma , Medley 125 e Medley 150 mostrano determinanti passi avanti. Sotto il profilo del design, ma non soltanto.

ERGONOMICO Oltre al musetto, il MY20 del versatile scooter italiano ridisegna anche il manubrio, che ora accoglie il nuovo proiettore anteriore full LED e un’inedita strumentazione digitale LCD. Inediti anche i cerchi, mentre cresce in larghezza il pneumatico posteriore. Nuova infine la sella, ancor più ergonomica, così come le pedane passeggero.

PROPULSORI Su nuovo Piaggio Medley debutta l’ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, sempre nelle cilindrate 125 e 150 cc: entrambi raffreddati a liquido, con distribuzione a 4 valvole e iniezione elettronica, la rinnovata coppia di monocilindrici eroga rispettivamente 11 e 12,1 kW, risultando tra i più potenti della categoria. Di serie una versione dello Start&Stop ulteriormente raffinata.

ON THE PHONE E a proposito di equipaggiamento: per Medley 2020, anche ABS a due canali e soprattutto (novità assoluta per gli scooter medi a ruota alta) il sistema di connettività per smartphone, nome proprio Piaggio MIA (di serie su Medley S). Associando il dispositivo via Bluetooth è così possibile gestire le telefonate, i comandi vocali e la musica tramite la strumentazione e i comandi al manubrio.