Autore:

Giulia Fermani

PIAGGIO MEDLEY IN VIDEO A Eicma 2019 debutta il Piaggio Medley di nuova generazione. Ridisegnato da cima a fondo il frontale, con nuova griglia tridimensionale a nido d'ape. Nel MY 2020 il Medley 125 e Medley 150 cambia anche il disegno del manubrio e dei cerchi, mentre cresce in larghezza lo pneumatico posteriore. Nuovi anche il proiettore anteriore full LED, la strumentazione digitale LCD, la sella e le pedane passeggero. Su nuovo Piaggio Medley debutta l’ultima evoluzione della famiglia di motori Piaggio i-get, l' ABS a due canali e il sistema di connettività per smartphone Piaggio MIA. Scopri tutto nel nostro video live da Eicma 2019.