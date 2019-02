Autore:

Danilo Chissalè

OFFERTA PERFORMANTE Con la primavera che bussa alla porta è già tempo di promozioni. Anche Kymco cede ai primi raggi di sole proponendo un’offerta davvero interessate per il suo maxi scooter ad alte prestazioni: l’AK 550. Acquistandolo con il Kit Proma Performante, composto da scarico aftermarket, porta targa in acciaio inox e il cupolino sportivo, si possono risparmiare quasi 1.500 euro.

SCONTO ALLA CASSA Tutto merito di una promozione studiata ad hoc. Chi acquisterà il Kymco AK 550 con il Kit Proma, infatti, avrà diritto ad uno sconto sul prezzo di listino di 600 euro (9.390 euro contro i 9.990 di partenza) oltre al valore degli accessori di cui è composto. Scopriamoli nel dettaglio.

LO SCARICO Realizzato a mano in acciaio inox spazzolato, lo scarico racing Proma è omologato Euro4 per inquinamento e rumore. A livello tecnico, si compone di una sezione ovale da 140 per 100 mm, con uno spessore di appena un millimetro. L’innesto è conico, il fondello è in carbonio e vanta un catalizzatore integrato 300 celle. Il rivestimento ceramico interno garantisce poi un’elevata resistenza meccanica e all’ossidazione. Curiosi di sentirne il sound? Andate nella fotogallery per un piccolo assaggio.

IL CUPOLINO Non migliorerà propriamente le prestazioni ma contribuisce certamente ad accentuare il look già di per sé aggressivo dell’AK550 il cupolino sportivo fumé. L’accessorio è realizzato con uno strato di plexiglass “antiurto resistente 45” spesso 3 mm antivibrante e brandizzato Kymco.

IL PORTA TARGA Per finire il porta targa, accessorio sempre più importante anche in ambito scooter, specialmente se dall’indole sportiva come l’AK550. Quello compreso nel kit è realizzato in acciaio con una struttura a traliccio con predisposizione al catadiottro e alla luce targa originale.