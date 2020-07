TRE NUOVE E-BIKE Continua l'offensiva sostenibile ed ecologica di Ducati, che dopo la e-bike da trekking annunciata nei giorni scorsi passa alla città con tre nuove foldable. Distribuite da MT Distribution, licenziatario e partner commerciale di Ducati, queste biciclette a pedalata assistita sono ideali per chi vuole spostarsi in città in maniera veloce e comoda (come spieghiamo nella nostra guida alle e-bike), senza rinunciare allo stile sportivo dell’azienda bolognese. Il modello Urban-E è realizzato in collaborazione con Italdesign, mentre le SCR-E e SCR-E Sport, dedicate a Scrambler, sono state progettate dal Centro Stile Ducati.

DUCATI SCR-E

Il primo modello con il nome Scrambler sul telaio è una foldable con pneumatici fat 20’’x4’’ che permettono di cimentarsi senza troppe preoccupazioni anche in piccoli tratti di sterrato. Il motore è un 8FUN da 250W brushless (usato anche per gli altri due modelli) montato nel mozzo posteriore. La batteria integrata nel telaio - in alluminio - ha una capacità di 374.4 Wh, con un’autonomia stimata di circa 70 km. Di serie, luci posteriori integrate nel piantone sottosella, e un display LCD con sensore di luce per l’accensione automatica dei fanali, anteriore e posteriore. Il telaio si ripiega facilmente con la tecnologia easy-folding.

SCHEDA TECNICA DUCATI SCR-E

Telaio Alluminio, pieghevole tramite maniglia Deluxe Motore 8FUN 36V posteriore, 250W brushless Batteria LG 36V, 10.4Ah, 374 Wh, integrata al telaio Ruote Kenda 20” X 4.0” Freni Tekro, a disco idraulico anteriore e posteriore Cambio Shimano Tourney 7 rapporti Display LCD modello 800U, impermeabilità IP65, livelli di assistenza, On/Off luci, contachilometri, sensore crepuscolare e di temperatura Sella SR Vivo Autonomia da 30 a 70 km Cerchioni Alluminio, singola spalla, 36 raggi Forcella Mozo USA ammortizzata Ricarica circa 4/6 ore Velocità massima 25 km/h Peso 24 kg Peso conducente 100kg

DUCATI SCR-E SPORT

Il secondo modello è l’evoluzione più sportiva del precedente, è una full suspended con forcella anteriore e ammortizzatore a molla posteriore integrato nel telaio. Più potente la batteria, da 468 Wh, che porta l’autonomia dichiarata massima a 80 km.

SCHEDA TECNICA DUCATI SCR-E Sport

Telaio Alluminio, pieghevole con maniglia Deluxe e ammortizzatore a molla Exaform Motore 8FUN 36V posteriore, 250W brushless Batteria LG 36V, 10.4Ah, 468 Wh, integrata al telaio Ruote Kenda 20” X 4.0” Freni Tekro, a disco idraulico anteriore e posteriore Cambio Shimano Tourney 7 rapporti Display LCD modello 800U, impermeabilità IP65, livelli di assistenza, On/Off luci, contachilometri, sensore crepuscolare e di temperatura Sella SR Viento Autonomia da 40 a 80 km Cerchioni Lega leggera, singola spalla Forcella Mozo USA ammortizzata Ricarica circa 4/6 ore Velocità massima 25 km/h Peso 25 kg Peso conducente 100kg

DUCATI URBAN-E

Questa foldable è disponibile in colore nero o grigio, ed è costruita attorno al telaio in alluminio con sistema di chiusura easy-folding. Il manubrio integra un display LCD da cui controllare le funzioni di assistenza, la carica della batteria residua e accendere e spegnere le luci LED presenti nel telaio. Integrata anche la batteria da 378 Wh, con il caratteristico colore rosso Ducati e la forma arcuata che ricorda i serbatoi delle moto. Anche in questo modello troviamo la forcella ammortizzata, gli pneumatici fat 20''x4'' su cerchi a doppia spalla in alluminio e il parafango posteriore.

SCHEDA TECNICA DUCATI URBAN-E

Telaio Alluminio, pieghevole con maniglia Deluxe Motore 8FUN 36V posteriore, 250W brushless Batteria Samsung 36V, 10.5Ah, integrata al telaio Ruote Schwalbe 20” X 2.125” anti-foratura, in kevlar e doppia spalla Freni Tekro, a disco idraulico anteriore e posteriore Cambio Shimano Tourney 7 rapporti Display Integrato King-Meter Justo Two, impermeabilità IP67, livelli di assistenza, On/Off luci, contachilometri con funzioni annesse Sella Velo Float Autonomia da 40 a 70 km Cerchioni Lega leggera, singola spalla Forcella Suntour XCT-JR 120mm Velocità massima 25 km/h Peso conducente 100kg

QUANDO ARRIVANO Le SCR-E sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati, il cui elenco è disponibile alla pagina ducatiurbanemobility.it, mentre la Urban-E arriverà sul mercato a partire da ottobre. Alcuni modelli potranno essere acquistati anche presso i concessionari Ducati e nel Ducati Shop Online. La SCR-E ha un prezzo consigliato al pubblico di 1.699 euro.