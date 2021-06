UNA MANIFESTAZIONE GREEN Uno dei temi caldi di MIMO Motor Show 2021 è la mobilità sostenibile, l’attenzione all’ambiente e il mondo dell’elettrificazione, che coinvolge automobili e motociclette in egual misura. Oltre alle numerose auto elettriche/elettrificate in esposizione tra Piazza San Babila e Piazza Duomo dal 10 al 13 giugno, al Castello Sforzesco è disponibile un’area per svolgere test drive di molti dei modelli esposti.

IL FUTURO È INTEGRATO La mobilità sostenibile è un tema condiviso anche da Helbiz, uno dei player più attivi nell’ambito della micro-mobilità (leggi: monopattini elettrici), e che è partner ufficiale di micromobilità green al MIMO, un salone dedicato principalmente ad auto e moto. Del resto, quale miglior modo per sottolineare una volta di più l’importanza della mobilità integrata, dove diversi mezzi di trasporto lavorano insieme per offrire la migliore esperienza di viaggio all’utente (e anche la meno inquinante per l’ambiente).

CORSE GRATUITE Nei quattro giorni della manifestazione Helbiz metterà i suoi monopattini elettrici a disposizione dello staff e dei visitatori, che potranno svolgere due corse gratuite per muoversi fra le vie delle due città. Gli sblocchi gratuiti sono riservati ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta all’app Helbiz, digitando quando richiesto il codice promozionale “MIMO21”. Per chi si presenta allo stand dell’azienda in Piazza Castello sarà data la possibilità di svolgere un test drive gratuito sui monopattini elettrici di Helbiz.