La Redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 18:38

4X4 = JEEP Quando parli di Jeep, la risposta alla domanda ''SUV o station wagon'' è abbastanza scontata, così come quella alla domanda ''anteriore, posteriore o integrale?''. Ringraziamo Marco Pigozzi, Senior Brand Manager Jeep, che si è prestato al gioco della nostra intervista flash. La casa americana porta a MIMO Motor Show 2021 la sua ultima novità ibrida plug-in, Jeep Wrangler 4xe annunciata proprio pochi giorni fa.

INTEGRALE ALLA SPINA Non parliamo di birra, ma di trazione! Dopo Renegade e Compass, il sistema ibrido di Jeep debutta anche sulla più grande della casa, con l'aggiunta della possibilità di avere una trazione integrale 100% elettrica data dai motori sui due assali. Circa 50 i km che possono essere percorsi a zero emissioni. Per saperne di più guardate la nostra intervista video: buona visione!