RITORNO IN EUROPA Electric for Everyone, dicono in MG. Auto elettriche ed ecologiche, ma anche pratiche, con una grande attenzione alla qualità della vita a bordo e proposte a un prezzo accessibile, diciamo noi. Questa, in estrema sintesi, la filosofia alla base delle vetture del marchio MG, tornato sul mercato europeo dopo quindici anni di assenza. E quale migliore occasione del MIMO Motor Show per presentarsi al grande pubblico con la propria gamma di veicoli?

DOVE TROVARLE Se sono le auto 100% elettriche quelle che maggiormente stuzzicano la vostra curiosità, la prima tappa del “tour MG” passa per Piazza Cordusio, dov’è esposto il SUV compatto elettrico ZS EV. Spinta da un motore da 142 CV (105 kW), nelle nostre prime impressioni di guida l’auto si è rivelata sorprendentemente pimpante, e con un’autonomia di oltre 250 km data dalla ben dimensionata batteria da 44,5 kWh, che può anche essere ricaricata in corrente continua. ZS EV ci ha anche colpito per le finiture e gli allestimenti, con una qualità percepita da vettura di segmento superiore (e con uno splendido tetto panoramico).

BEV O PHEV? Se invece vi attira maggiormente l’idea di un’auto ibrida plug-in, ossia con un motore a benzina affiancato da uno elettrico, in Piazza Duomo trovate la più grande ed elegante EHS Plug-in Hybrid, SUV di segmento C con un powertrain da 258 CV, cambio automatico a dieci rapporti e un pacco batterie da 16,6 kWh, capace di assicurare 52 km di autonomia nella sola modalità elettrica. Assente invece la sportivissima Cyberster, presentata qualche mese fa al Salone di Shanghai. Speriamo di poterla vedere presto!

ANCHE DA PROVARE La EHS plug-in può anche essere provata nell’area Test Drive allestita in piazza Castello Sforzesco. Si può accedere all’area prove accreditandosi sul sito ufficiale della manifestazione, e poi essere accolti dal personale MG che provvederà a smaltire le pratiche del caso e organizzare la prova vera e propria. Il test drive può essere prenotato anche dal QR Code presente sulle pedane espositive.

SETTE ANNI DI GARANZIA Entrambe le vetture sono disponibili in due diversi allestimenti, Excite (già molto ricco, e che non fa rinunciare a nessuno dei dispositivi di sicurezza dell’auto) ed Esclusive. MG ZS EV parte da 24.350 euro (con gli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre MG EHS attacca il listino da 29.350 euro, sempre con incentivi e rottamazione. Per tutta la gamma MG la garanzia completa è di sette anni o 150mila km (anche sulle batterie).

I CONCESSIONARI Il lavoro di espansione della rete commerciale di MG in Italia continua senza sosta: sono già quasi una ventina gli operatori attivi in tutta Italia, e l’obiettivo è arrivare ad almeno quaranta concessionari entro la fine dell’anno.