KERMESSE MENEGHINA Milano Monza Motor Show (MIMO) 2021, la kermesse automobilistica che sostituisce il Salone del Parco Valentino, si svolgerà fra il centro di Milano e l’Autodromo di Monza da giovedì 10 fino a domenica 13 giugno (qui maggiori informazioni). Una decisione presa di comune accordo con i partner istituzionali che patrocinano l’evento e che fa seguito ai rinvii dello scorso anno dovuti all’emergenza COVID-19. Il nuovo format è pensato in maniera tale da garantire la massima sicurezza per il pubblico e gli addetti ai lavori, che parteciperanno in presenza. Inoltre per chi non vorrà o non potrà raggiungere fisicamente Milano, vi sarà la possibilità di assistere in diretta streaming alla manifestazione.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI Per Andrea Levy, Presidente MIMO: “Il contatto costante con le istituzioni, come Regione Lombardia e le due amministrazioni comunali, ci ha permesso di modulare il nostro format in modo da renderlo sicuro e flessibile. MIMO 2021 sarà una grande occasione per tutto il sistema automotive, a partire dalla giornata stampa di giovedì 10 giugno in cui media, istituzioni e brand potranno incontrarsi e discutere future partnership. Sentiamo le case automobilistiche, i giornalisti: c’è una grande voglia di ripartire e noi vogliamo essere il contenitore in cui farlo, garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza”. Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha invece aggiunto: ''Sono soddisfatto che sia stata trovata una soluzione che consenta di vivere in piena sicurezza di persona, ma anche a distanza via streaming, gli appuntamenti del Milano Monza Motor Show 2021”.

PER IL CENTRO CITTÀ Il Capoluogo lombardo sarà dunque protagonista della kermesse con l'esposizione dei più innovativi modelli lungo le vie del centro - con tanto di focus speciale dedicato alle ibride e alle BEV (Battery Electric Vehicle) ospitato in piazza Castello. Un evento che sarà vissuto come una ripartenza, con quattro giorni di manifestazione all’insegna della passione per le auto. Accanto alle citycar, ai SUV e alle più recenti soluzioni in fatto di elettrificazione, i visitatori potranno scoprire anche i prototipi dei carrozzieri e le regine del motorsport, in una passeggiata di quasi 3 chilometri da Corso Vittorio Emanuele a Piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, Piazza Cordusio e infine Piazza Castello Sforzesco. Qui sarà riservato un approfondimento sulle nuove sfide della mobilità sostenibile, con l’esposizione di vetture elettriche e ibride.

TEMPIO DELLA VELOCITÀ Accanto all’esposizione statica milanese, che si inaugura il 10 giugno, ci sarà la parte dinamica in pista, all’Autodromo di Monza. Venerdì 11 giugno si svolgerà infatti la Journalist Parade, la sfilata dei giornalisti che, a bordo delle novità delle case automobilistiche, uniranno idealmente Milano e Monza con un corteo che passerà per il centro di Monza e arriverà direttamente al circuito brianzolo. Sabato e domenica sarà invece la volta delle attività in pista per collezionisti e club.

SALONE DIGITALE Molti dei modelli saranno a disposizione per test drive prenotabili proprio durante la manifestazione o sul sito www.milanomonza.com. Quest'ultimo sarà il vero valore aggiunto di MIMO 2021, in quanto strumento attraverso il quale i modelli esposti e gli eventi della manifestazione entreranno nelle case degli appassionati impossibilitati a partecipare allo show. Ogni modello esposto avrà una pagina dedicata con foto, video, schede tecniche, approfondimenti, link al configuratore e alle offerte speciali studiate dai brand. Inoltre, sempre dal portale ufficiale di MIMO, sarà possibile seguire in streaming tutto quanto accadrà a Milano e a Monza dal 10 al 13 giugno 2021, compresi approfondimenti su ciascun modello esposto, interviste ai protagonisti e la Premiere Parade di giovedì 10 giugno.