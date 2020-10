MIMO BYE BYE Ha sfidato l'emergenza, ha sperato fino in fondo di potersi svolgere regolarmente, nonostante l'atmosfera si facesse sempre più pesante. E alla fine si è dovuto arrendere. Milano Monza Motor Show annullato causa COVID, se ne torna a riparlare l'anno prossimo. MIMO 2020 avrebbe dovuto aprire i battenti giovedì 29 novembre, per poi concludersi domenica 1° novembre. Nulla da fare, non esistono le condizioni per una kermesse serena. Presto conosceremo la nuova data, che in ogni caso dovrebbe cadere a primavera 2021.

IL COMUNICATO ''Visto il persistere dell’attuale situazione sanitaria - si legge nella nota ufficiale - e nonostante le autorizzazioni concesse dalle istituzioni per gli alti standard di sicurezza del format, il Comitato organizzatore di MIMO, dopo aver consultato le Case automobilistiche e il Comune di Milano, decide di rinviare la prima edizione della manifestazione''.

RESPONSABILITÀ “Decidiamo di posticipare l'appuntamento - spiega Andrea Levy, presidente MIMO - e sentiamo la responsabilità di parlare anche a nome delle Case auto. Il comparto automotive, fortemente colpito negli ultimi mesi, avrebbe giovato della visibilità di pubblico e media garantiti dal regolare svolgimento dell’evento: nonostante questo, la community auto e moto si mostra ora compatta nel far prevalere il senso di responsabilità per una situazione che necessita l’attenzione di tutti”.

QUI ISTITUZIONI Dal canto suo Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, ringrazia organizzatori ed espositori ''per l’impegno profuso finora nella preparazione della manifestazione e per il senso di responsabilità della decisione''. MIMO resta in standby: ma è un arrivederci a presto, a quando il virus avrà cessato di flagellare la salute, l'economia, la vita sociale.