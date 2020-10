LE DATE Dal prossimo 29 ottobre fino al 1 novembre le strade di Milano e Monza si preparano a essere “invase” dalle auto più attese e desiderate, ma lo faranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid introdotte con l’ultimo DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 18 ottobre.

CHI C’È, CHI CI SARÀ Sono oltre cinquanta i marchi che faranno bella mostra di sé durante le giornate del MIMO, il Milano Monza Motor Show 2020. In particolare, nella zona del Duomo di Milano si potranno vedere modelli di AUDI, Bentley, BMW, Bugatti, Citroën, Cupra, Dacia, Dallara, Dr, DS, Ferrari, Ford, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, MINI, Opel, Pagani, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Suzuki, Volkswagen.

ANCHE LE ELETTRICHE Nella passeggiata tra corso Vittorio Emanuele, Galleria Vittorio Emanuele, via dei Mercanti, via Dante e via Montenapoleone il pubblico troverà anche le novità di Alpine, Aspark, Aston Martin, ATS, Automobili Amos, Automobili Pininfarina, Aznom, BMW Motorrad, Cadillac, EVO, GFG, Honda, Jaguar, Jannarelly, Kawasaki, Mole Automobiles, Pininfarina, Pirelli, Radical, Space X, Tazzari, Tesla, Totem, Zero Motorcycles. Da ultimo, nella piazza del Castello Sforzesco sarà presente una installazione dedicata alle auto elettriche e ibride.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Il format del MIMO 2020 è stato concepito, insieme alle autorità competenti, in modo da poterne garantire lo svolgimento nel rispetto delle attuali normative anti-contagio. Nella fattispecie, le installazioni delle case automobilistiche saranno organizzate in modo da garantire il mantenimento di una distanza di un metro e mezzo tra un visitatore e l’altro, per un massimo di dodici persone attorno a una singola automobile. Un QR code in evidenza sia a terra che su una pedana appositamente predisposta consentirà, una volta inquadrato con il proprio smartphone, di accedere alle informazioni sul modello esposto.