Michele Perrino Pubblicato il 09/04/2020 ore 14:37

MIMO 2020: DAL 29 OTTOBRE ALL'AUTODROMO DI MONZA

Il Milano Monza Open-Air Motor Show 2020 è stato rimandato a causa del Coronavirus. Inizialmente previsto dal 18 al 21 giugno prossimi, si sposterà in autunno, dal 29 ottobre al 1° novembre. Teatro della manifestazione, l'Autodromo di Monza. Tante le attività in programma per vivere il mondo dell'auto da più punti di vista. Conosciamole in dettaglio.

PRESENTAZIONI DI NOVITÀ, TEST DRIVE ED ESIBIZIONI

Si inizierà con la President Parade giovedì 29 ottobre, la sfilata di anteprime che sarà protagonista di un programma televisivo completamente dedicato. Giornalisti e addetti ai lavori avranno la possibilità di provare le novità delle Case in un tracciato esclusivo, il ''media drive circuit'': prima sulla pista di Formula 1 (simulazione autostrada), poi sull'antico anello di alta velocità (strada sconnessa) e lungo i viali del parco di Monza. Ma anche il pubblico avrà un ruolo attivo, con le Case automobilistiche che potranno proporre i propri modelli in prova nell’area test drive, che vedrà una zona dedicata esclusivamente alle auto elettriche e ibride plug-in, e un’altra a tutte le altre tipologie di motorizzazione. Anche tante esibizioni, con le sfilate delle anteprime dei modelli elettrici e ibridi plug-in, le parate delle sportive, delle classiche e dei prototipi. Lo spettacolo avrà il suo cuore pulsante nei paddock accanto ai box, che ospiteranno gli stand delle case, dei partner, delle regine del motorsport, ma anche dei designer, dei musei automobilistici e dei grandi collezionisti privati e proprietari di supercar. Anche per loro sono in programma sfilate, raduni e giri in pista, sia sulla parabolica che sul circuito di Formula 1.

UN EVENTO PER TUTTI, ANCHE A MILANO CENTRO

All'Autodromo di Monza saranno allestite aree food e spazi dedicati ai bambini e proprio per le famiglie saranno messi in vendita pacchetti dedicati che garantiranno l'ingresso, e il parcheggio nel parco di Monza, a un prezzo speciale. Ma non sarà solo l'autodromo a partecipare, infatti anche la città di Milano sarà coinvolta dalla manifestazione durante tutti i 4 giorni, con eventi dinamici ed esposizioni. Sarà organizzato un approfondimento sulla mobilità elettrica, con focus riservato alle auto full electric e ibride plug-in, inoltre, per le strade, saranno installate pedane con le novità, i prototipi, le supercar delle case automobilistiche, in una sorta di museo contemporaneo a cielo aperto, che scorrerà da piazza Duomo al modernissimo City Life, passando per Parco Sempione, via Montenapoleone e corso Venezia, presso la sede di ACI Milano.

BIGLIETTI E PREZZI

Il biglietto giornaliero costa 20 euro (15 euro il ridotto), mentre il giornaliero serale, valido con ingresso dalle ore 19.00, costa 15 euro (10 euro ridotto). Sono disponibili anche due opzioni di abbonamento: weekend, valido per sabato e domenica, costa 35 euro (25 euro il ridotto), mentre l'abbonamento 4 giorni, valido per tutta la durata dell'evento, è in vendita a 50 euro (40 euro per la tariffa ridotta). L'opzione VIP include, nel costo di 100 euro, l'ingresso esclusivo per una giornata con l'accesso alla terrazza con open bar e alle tribune centrali. La tariffa ridotta è riservata i ragazzi sotto i 18 anni, agli universitari con meno di 27 anni, ai soci ACI, ai possessori di biglietto Trenord e ai titolari Cartafreccia. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.milanomonza.com.