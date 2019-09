Autore:

Marco Rocca

TORINO MILANO SOLO ANDATA Il Salone del Valentino si trasferisce. Da Torino a Milano, anzi a Monza per essere precisi. Dopo 5 edizioni, una più ricca dell'altra, la rassegna automobilstica a cielo aperto passa in Lombardia. Ed è proprio qui che dal 18 al 21 giugno andrà in scena il Milano Monza Open-Air Auto Show 2020. Un nome lungo da pronunciare ma che nasconde tante novità.

TEST DRIVE PER TUTTI I GUSTI A cominciare dal cuore pulsante della manifestazione che sarà l’Autodromo di Monza, dove le case automobilistiche esporranno le novità e la gamma completa di prodotto e dove gli appassionati non avranno che l’imbarazzo della scelta tra sfilate di Formula 1 e regine del motorsport e test drive delle ultime novità sul mercato, incluse le elettriche. I test drive partiranno dalla zona paddock e si svilupperanno su percorsi city, cross country, sulla pista di Formula 1 e sulla vecchia parabolica. L’Experience Off-Road è dedicato agli amanti dei fuoristrada con un area dedicata alla prova di 4x4 di tutte le marche.

ANCHE BARCHE, AEREI E MOTO La nuova edizione 2020 inaugura anche un'altra grande novità: la sezione heritage. Curata personalmente dal più importante collezionista italiano, Corrado Lopresto, darà spazio alla storia dell’industria automobilistica italiana e alla tradizione dei grandi carrozzieri. Insieme alle auto classiche di pregio anche un approfondimento sul mondo dei trasporti a più ampio respiro che comprende barche, aerei e moto contemporanei e storici.

RADUNI E SFILATE Ma non finisce qui. Durante la manifestazione le vie e le piazze del centro di Monza saranno location di eventi e meeting organizzati da club e collezionisti e, grazie al lavoro di concerto della Regione Lombardia, tutto il territorio sarà coinvolto nella grande festa automobilistica dal 18 al 21 giugno con sfilate, raduni e manifestazioni. All’interno del calendario eventi del Milano Monza Open-Air Motor Show è confermato il Gran Premio Parco Valentino, il tour per 200 equipaggi selezionati tra supercar e prototipi, che si svolgerà domenica 21 giugno 2020 con arrivo nella pista di Formula 1.



PREZZO BIGLIETTO Nonostante manchino 9 mesi all'evento, si possono già acquistare il biglietto d’ingresso su TicketOne e sul sito www.milanomonza.com (€ 20 biglietto standard, € 15 ridotto, € 15 ingresso serale dopo le 19, € 10 ridotto ingresso serale).