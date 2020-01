MIMO 2020 Manca ancora un bel po' di tempo, ma meglio non farsi trovare impreparati. Dal 18 al 21 giugno 2020 all'Autodromo di Monza andrà in scena il ''Milano Monza Motor Show'', finora noto come Parco Valentino. Tutte le informazioni utili sono già state caricate sul nuovo sito internet, online dal 1° gennaio. Nuovo nome e nuova sede , ma la stessa passione per i motori di sempre anche nell'edizione di quest'anno.

ORARI E PROGRAMMA La fiera resterà aperta, dal 18 al 21 giugno, dalle 9:30 alle 24:00. I partecipanti assisteranno all'esposizione statica di novità, prototipi, concept car ed auto storiche. C'è di più, sono previsti anche una serie di eventi dinamici (tra cui alcuni test drive) sulla pista di Formula 1 e sulla storica sopraelevata dell'Autodromo di Monza. Per gli amanti dei fuoristrada ci sarà un'intera area dedicata alla prova su strada di 4x4 di tutte le marche, l'Off-Road Experience. All'interno dell'Area Gerascia, poi, insieme alle auto classiche sarà allestita un'area dedicata a barche, aerei e moto, che includerà modelli contemporanei e storici.

PERCHÉ MILANO? Se l'evento si svolge all'Autodromo di Monza, perché si chiama Milano Monza Motor Show? Semplice, perché mentre a Monza si svolgerà la manifestazione vera a propria, nel quartiere City Life di Milano, dal 19 al 21 giugno si svolgerà in contemporanea un Focus sulla Micromobilità Elettrica. Chiunque potrà partecipare all'incontro a titolo gratutito, e avere modo di conoscere e provare le nuove realtà del settore: dai monopattini agli scooter, dalle biciclette ai segway. Sempre a Milano, giovedì 18 giugno 2020 alle ore 20 si terrà la parata President Parade, dove alcuni tra i più grandi nomi delle Case automobilistiche guideranno anteprime mondiali e italiane, sfilando tra il pubblico in piazza Duomo.

BIGLIETTI E PREZZI I biglietti d'ingresso al Milano Monza Motor Show sono già in vendita su TicketOne e prevedono diverse opzioni d'acquisto. Il biglietto giornaliero costa 20 euro (15 euro il ridotto), mentre il giornaliero serale, valido con ingresso dalle ore 19.00, costa 15 euro l'intero e 10 euro il ridotto. Sono disponibili anche due opzioni di abbonamento: weekend, valido per sabato e domenica, costa 35 euro l'intero e 25 euro il ridotto, mentre l'abbonamento 4 giorni, valido per tutta la durata dell'evento, è in vendita a 50 euro e 40 euro per la tariffa ridotta. Inoltre c'è l'opzione VIP, che nel costo di 100 euro include, per una giornata, l' ingresso esclusivo in terrazza con open bar e accesso alle tribune centrali. La tariffa ridotta è riservata i ragazzi sotto i 18 anni, agli universitari con meno di 27 anni, ai soci ACI, ai possessori di biglietto Trenord e ai titolari Cartafreccia.