CHIUSURA IMMEDIATA Solo una settimana fa, il 15 ottobre, si erano riaccese le telecamere ai varchi di ingresso di Area B, la zona a traffico limitato del Comune di Milano che vieta accesso e circolazione ai veicoli più inquinanti. Con questo provvedimento, di conseguenza, si è innalzato il numero di cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per muoversi in città.

IL PEGGIORAMENTO La situazione di questi giorni, che vede proprio i mezzi pubblici tra i principali luoghi di diffusione del coronavirus, ha costretto l’Amministrazione Comunale della Città di Milano a sospendere nuovamente l’Area B, il cui ingresso sarà quindi libero a partire da domani, 23 ottobre. A darne notizia è l’assessore alla Mobilità Marco Granelli in un post su Facebook: “in questo periodo dobbiamo continuare a monitorare l'andamento dei contagi e del traffico e di conseguenza attivare o sospendere i provvedimenti di mobilità”, ha dichiarato Granelli. Diverso è il caso degli spostamenti durante le ore di ''coprifuoco'', attivo in Lombardia da oggi, tutti i giorni, dalle 23 alle 5 del mattino.

CONSEGUENZE SULL’ARIA La riapertura dell’Area B avrà comunque ripercussioni sull’ambiente, che è il motivo principale per cui è stata istituita. Con l’accensione delle caldaie e della discesa delle temperature, è prevedibile un peggioramento della qualità dell’aria nella città di Milano e dintorni. Un problema che, di fronte all’emergenza sanitaria di questi giorni, è stato per il momento accantonato, ma non dimenticato: “Milano deve sconfiggere il virus, ma anche l'inquinamento e il traffico”, conclude Granelli. “Migliorare la qualità dell'aria significa migliori condizioni di salute per tutti noi, oggi ancor più necessarie per sconfiggere il virus''.





LO CHIEDE ANCHE ACI Nei giorni scorsi era intervenuta anche ACI Milano, per voce del presidente Geronimo La Russa, per chiedere all’Amministrazione del capoluogo lombardo lo stop immediato ad Area B e Area C. “A Milano e nella Città metropolitana la situazione è critica e i contagi sono in forte aumento. Partiamo dunque da ciò che di concreto può essere fatto subito: sospendiamo l’attivazione dell’Area B e dell’Area C in attesa del potenziamento del trasporto pubblico e dello smart working. Sarebbe un primo segnale per cercare quantomeno di alleggerire la pressione su metropolitana, autobus, tram e treni”.

I DIVIETI Quando è attiva, Area B funziona dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi. Al suo interno non possono circolare: