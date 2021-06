PRESENZA MASSICCIA Decisamente corposa la presenza del gruppo BMW in quel di Milano per MIMO 2021, il Motor Show che in questi giorni anima il capoluogo lombardo. In piazza Duomo è esposto, nella pedana allestita dall’organizzazione, la nuova BMW iX xDrive50, il primo SUV elettrico della Casa dell’Elica, ormai pronto per la produzione in serie e per approdare nelle concessionarie il prossimo novembre.

I PRIMI MODELLI Al lancio arriveranno le versioni xDrive40 e xDrive50, rispettivamente con potenze di 326 CV e 523 CV, e autonomie fino a 630 km. Il listino parte da 84.000 euro. In un secondo momento è prevista anche la versione sportiva iX M60 da 600 CV.

SPORTIVE PURE Nella splendida camminata che va da piazza San Babila a piazza del Duomo sarà invece possibile ammirare le nuove BMW M3 Competition e BMW M4 Coupé Competition da 510 CV.

LE AUTO IN PROVA Come per le altre case, in piazza Castello Sforzesco si trova il Focus delle Auto elettriche e ibride organizzato da MIMO insieme a Enel X. Previa registrazione sul sito ufficiale, si potranno provare alcuni modelli della gamma elettrificata del gruppo BMW: BMW iX3 (286 CV - la nostra prova video), Mini Full Electric (184 CV - provata anche in video) e Mini Countryman Cooper SE ALL4 (plug-in, 220 CV - le nostre impressioni).

SCOOTER ELETTRICO Per quanto riguarda le due ruote, BMW Motorrad porta anche il Definition CE 04, prototipo quasi definitivo (ahr ahr) dello scooter elettrico per trasporto e commuting.