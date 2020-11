È IL MOMENTO DELLE DUE RUOTE Dopo i piani per le automobili ibride, plug-in ed elettriche al 100%, e dopo la presentazione alla stampa del concept della sua prima moto elettrica, BMW Motorrad ha presentato il concept di uno scooter dall’aspetto piuttosto aggressivo e futuristico, chiamato Definition CE 04, e che anticipa come potrebbe essere il nuovo mezzo a due ruote alimentato a batterie.

NON CI SIAMO GIÀ VISTI? Se il look di questo scooter vi sembra familiare, è perché lo è davvero: il CE 04 riprende gli stilemi - e le insolite proporzioni - del Concept Link presentato nel 2017 al Concorso di Eleganza di Villa d'Este. L’eliminazione del motore a benzina, sostituito da quello elettrico, ha permesso ai designer tedeschi di rendere il CE 04 molto più basso degli altri scooter BMW.

BATTERIE AL CENTRO Le batterie, che sono anche l’elemento più pesante dell’intero veicolo, sono state collocate sotto il conducente, tra le ruote, abbassando notevolmente il baricentro e rendendo il CE 04 particolarmente stabile. Alcuni elementi del powertrain e delle sospensioni sono stati lasciati volutamente a vista. Tra la sella e il pacco batterie si trovano un ampio vano portaoggetti, apribile di lato e illuminato, dove mettere casco, borsa ecc.

SOPRATTUTTO CONCRETO Non è stata comunicata alcuna specifica tecnica per il Definition CE 04, ma Alexander Buckan, responsabile design di BMW Motorrad, ha dichiarato che lo scooter è “principalmente uno strumento per muoversi, più che per divertirsi. Il commuter medio percorre distanze piuttosto brevi, nell’ordine di una decina di km al giorno. Il comfort sulle lunghe distanze è meno importante della manovrabilità o della facilità di accesso''. Come dire: non aspettatevi grandi potenze, ma neppure un’autonomia da record.

IPER-CONNESSO Per quanto riguarda la tecnologia e la connettività, invece, il CE 04 non dovrebbe deludere nessuno: la strumentazione sarà racchiusa in un maxi-schermo da 10,25 pollici, dove verranno visualizzate le tradizionali informazioni di viaggio, ma anche quelle legate al traffico. Sarà possibile collegare il proprio smartphone allo scooter, e leggere sul cruscotto notifiche e altri messaggi.

QUANDO ARRIVA? Il CE 04 verrà messo in produzione, assicura BMW, anche se qualche dettaglio del modello visto in questa pagina potrebbe ancora cambiare. Nessuna informazione circa date o prezzi, ma ragionevolmente non costerà meno di 10.000 euro. Nel frattempo, si può ingannare l’attesa guardando i bozzetti che mostrano lo scooter in diverse situazioni, compreso come mezzo per astronauti e forze dell’ordine.