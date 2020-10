NUOVI MODELLI Con l'arrivo dell'Euro5 a inizio 2021, questo 2020 è stato - e sarà - ricchissimo di novità. Tra le case pronte ad adeguare la propria ampia gamma alle nuove normative antinquinamento c'è BMW che, dopo aver rinnovato le moto con il motore boxer Shiftcam (R 1250 RT e R 1250 GS) ecco che tocca alla gamma Heritage, della quale abbiamo provato di recente la capostipite R 18, attualmente l'unica ad essere pronta al nuovo corso di norme europee sulle emissioni.

AGGIORNAMENTO DI FAMIGLIA Nella giornata di Giovedì 22 Ottobre 2020, alle ore 18,00, la Casa dell'Elica toglierà i veli a cinque novità della gamma Heritage. Cinque come i modelli che, fino ad oggi, dispongono del motore Euro4: si tratta della R NineT, declinata anche nelle versioni Pure, Scrambler, Racer e Urban G/S. Poche settimane fa era stata avvistata una R NineT Pure aggiornata con un motore boxer 1200 raffreddato ad aria che presentava alcune modifiche, le quali - verosimilmente - adegueranno questa famiglia alll'Euro5. Non ci resta che darvi appuntamento a domani, per scoprire cosa (e quanto) è cambiato nella famiglia Heritage di BMW. Per seguire la diretta, basta seguire BMW Motorrad sui loro canali ufficiali (Facebook, YouTube o LinkedIn), oppure basterà ritornare su questa pagina per trovare la presentazione video che verrà trasmessa su YouTube.