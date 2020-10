SI FESTEGGIA Sì, siamo contenti dell'arrivo delle nuove BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure 2021, ma i festeggiamenti in realtà sono in casa BMW. I modelli GS, infatti, celebrano il loro 40° anniversario nel 2020 e BMW Motorrad ha deciso di cogliere la palla al balzo per presentare le nuove versioni, non stravolte, ma ulteriormente affinate e rese più ricche, grazie a un notevole numero di optional, per tutti i gusti. Scopriamole.

Tante novità, dicevamo, ma il motore è sempre lui: invariate cilindrata e potenza - 1.254 cc per 136 CV a 7.750 giri e 143 Nm a 6.250 giri - mentre arriva l'ovvia omologazione Euro 5. Le vere novità riguardano l'elettronica, più il come vengono gestiti CV e prestazioni delle nuove R 1250 GS.

Le nuove GS guadagnano di serie il Dynamic Traction Control (DTC) e il BMW Integral ABS Pro - che adatta le sue caratteristiche alla modalità di guida in funzione - ma anche la nuova modalità di guida Eco. Più sicurezza da un lato, una guida più parsimoniosa e consumi ridotti dall'altro. Le nuove R 1250 GS e R 1250 GS Adventure possono essere equipaggiate con la modalità di guida Pro, optional, che si arricchisce di una nuova funzionalità, il controllo dinamico del freno motore. Di serie anche l'Hill Start Control, eventualmente aggiornabile a pagamento con l'Hill Start Control Pro (HSC Pro), che migliora notevolmente le prestazioni di avviamento in tutte le condizioni.

Tra le novità dei modelli GS 2021 ci sono i nuovi fari adattivi full-LED con una speciale funzione cornering, optional. Il faro full-LED di serie, infatti, si trasforma e illumina la strada a seconda dell'inclinazione della moto. In seguito saranno disponibili come optional anche le luci con funzione Benvenuto, Arrivederci e Seguimi a Casa e tante altre funzioni speciali per l'illuminazione. Sulle nuove GS non mancano una presa di tensione a 12V e una presa USB a 5V di serie, mentre la sella riscaldata per pilota e passeggero e i riser per il manubrio da 30 mm sono optional.

Le nuove R 1250 GS e R 1250 GS Adventure sono disponibili di serie nei colori Solid White e Ice Gray, mentre le varianti Triple Black e Rallye sono a pagamento. Per commemorare il 40° anniversario entrambe le maxienduro sono poi disponibili nella speciale variante giallo-nera 40 Years GS che celebra la leggendaria R 100 GS.